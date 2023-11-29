LV時裝秀｜宋仲基來港出席秋冬時裝騷 嘉賓名單率先曝光

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30日)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行，連日來都有工人整理星光大道及搭建舞台，明日便會變成創意總監Pharrell Williams的時裝舞台，活動設有網上直播，讓大家可以一同見證盛事。
網上瘋傳NewJeans的Hyein、太妍等一眾韓星將會出席，而韓國LV代言人宋仲基已確認出席明天的活動，今日他拿著綠色keepall旅行袋到仁川機場，乘搭航機前往香港。日本男星平野紫耀及Stray Kids成員Felix亦確認來港。網上更流出平野紫耀以一身LV打扮在香港機場出現，Felix亦以LV的打扮在機場出現。另外，日前有網民在灣仔捕獲碧咸，向來是LV捧場客的他估計也會亮相。
林海峰晒LV邀請卡
至於香港的嘉賓名單，林海峰在網上大晒邀請卡，因此他一定會出席無誤。據了解，大會亦邀請了請郭富城、古天樂、謝霆鋒、林嘉欣、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey魏浚笙、Marf邱彥筒、Jace陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、范麒智、沈月、倪晨曦、盧慧敏，以及更多本地、亞洲及海外名人、時尚網路紅人。