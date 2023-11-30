LV時裝秀｜發哥發嫂跟fans自拍超開心 MIRROR三子現身 (持續更新)

Louis Vuitton(LV) 2024年初秋男裝時裝騷，今日(30日)晚上8點於尖沙咀星光大道(Avenue of Stars)舉行，並作全球直播。由於有不少知名巨星出席，吸引大批fans到場支持，當中以MIRROR成員Ian陳卓賢的Hellosss燈牌陣最有氣勢，現場亦有警車戒備。

根據大會向傳媒派發的嘉賓名單，傳聞中的Beyoncé與丈夫Jay-Z、「蜘蛛女」Zendaya、NewJeans的Hyein、太妍及碧咸等名字都未見出現。肯定會現身的則包括法國男星Tahar Rahim、韓星宋仲基、韓國男團Stray Kids成員Felix、日本歌手平野紫耀、內地藝人龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍、男團TNT時代少年團。

另外，本地藝人包括周潤發與太太陳薈蓮、郭富城、古天樂、林嘉欣、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey魏浚笙、Marf邱彥筒、Jace陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、范麒智、沈月、倪晨曦和盧慧敏等，還有台灣男星劉以豪及林柏宏。謝霆鋒同樣是獲邀名單之上，惟因病缺席。