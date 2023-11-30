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娛樂
2023-11-30 19:17:46

LV時裝秀｜發哥發嫂跟fans自拍超開心 MIRROR三子現身 (持續更新)

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LV帆船近日已在維港上航行。

Louis Vuitton(LV) 2024年初秋男裝時裝騷，今日(30)晚上8點於尖沙咀星光大道(Avenue of Stars)舉行，並作全球直播。由於有不少知名巨星出席，吸引大批fans到場支持，當中以MIRROR成員Ian陳卓賢的Hellosss燈牌陣最有氣勢，現場亦有警車戒備。

陳卓賢使出燈牌陣。(網上圖片)

根據大會向傳媒派發的嘉賓名單，傳聞中的Beyoncé與丈夫Jay-Z、「蜘蛛女」ZendayaNewJeansHyein、太妍及碧咸等名字都未見出現。肯定會現身的則包括法國男星Tahar Rahim、韓星宋仲基、韓國男團Stray Kids成員Felix、日本歌手平野紫耀、內地藝人龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍、男團TNT時代少年團。

另外，本地藝人包括周潤發與太太陳薈蓮、郭富城、古天樂、林嘉欣、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、林家謙、Tyson YoshiJeffrey魏浚笙、Marf邱彥筒、Jace陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、范麒智、沈月、倪晨曦和盧慧敏等，還有台灣男星劉以豪及林柏宏。謝霆鋒同樣是獲邀名單之上，惟因病缺席。

晚上7時許，多位名人陸續現身，倪晨曦中門大開，以超性感打扮出場，林嘉欣、陳漢娜、吳家忻、朱鑑然、MIRROR三子、法國男星Tahar Rahim、美國饒舌歌手Pusha T、Stray Kids成員Felix、台灣的劉以豪、日本男星平野紫耀等先後跟大家見面。

發哥、發嫂就以全白打扮出現，發哥更走到圍欄邊跟在場fans自拍。LV時裝秀最後延至晚上8時20分開始。

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