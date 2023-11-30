LV時裝秀｜發哥發嫂軒仔淺色造型最搶鏡 MIRROR三子各有特色(有片)

Louis Vuitton(LV) 2024年初秋男裝時裝騷，今日(30日)晚上8點於尖沙咀星光大道(Avenue of Stars)舉行，並作全球直播。由於有不少知名巨星出席，吸引大批fans到場支持，當中以MIRROR成員Ian陳卓賢的Hellosss燈牌陣最有氣勢，現場亦有警車戒備。
根據大會向傳媒派發的嘉賓名單，傳聞中的Beyoncé與丈夫Jay-Z、「蜘蛛女」Zendaya、NewJeans的Hyein、太妍及碧咸等名字都未見出現。肯定會現身的則包括法國男星Tahar Rahim、韓星宋仲基、韓國男團Stray Kids成員Felix、日本歌手平野紫耀、內地藝人龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍、男團TNT時代少年團。
另外，本地藝人包括周潤發與太太陳薈蓮、郭富城、古天樂、林嘉欣、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey魏浚笙、Marf邱彥筒、Jace陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、范麒智、沈月、倪晨曦和盧慧敏等，還有台灣男星劉以豪及林柏宏。謝霆鋒同樣是獲邀名單之上，惟因病缺席。
即睇發哥與發媛訪問
晚上7時許，多位名人陸續現身，倪晨曦中門大開，以超性感打扮出場，林嘉欣、陳漢娜、吳家忻、朱鑑然、MIRROR三子、法國男星Tahar Rahim、美國饒舌歌手Pusha T、Stray Kids成員Felix、台灣的劉以豪、日本男星平野紫耀等先後跟大家見面。
發哥和發嫂就以全白打扮出現，發哥更走到圍欄邊跟在場fans自拍。LV時裝秀最後延至晚上8時20分開始，歷時約27分鐘便結束，直播片段見到發哥獲在場不少外籍人士邀合照，而名模琦琦更成功跟設計總監 Pharrell Williams合照。
古天樂留港過聖誕節
古天樂接受訪問透露聖誕節會放假跟家人一起過，但不打算外遊。他表示希望能抽空繼續出席《白日之下》謝票，因為電影已上映了一段時間，希望大家繼續支持。對於卓亦謙在金馬獎獲獎，他表示對香港電影業是很值得鼓舞的一件事，希望新導演、新演員為香港電影帶來新的動力。問到會否再籌備多一部社會時事的電影，他表示正在構思，但寫劇本需時，他稱下一部的內容會跟社會現象有關，但暫時未有太多資料分享。