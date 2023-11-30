LV時裝秀｜MIRROR三子登場 Edan想搵Felix@Stray Kids合照

Louis Vuitton(LV)今晚(30日)假尖沙咀星光大道舉行2024年初秋男裝時裝騷， 除了海外紅星飛抵香港出席盛會外，亦有大批本地代表參與，當中MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安和Ian陳卓賢也一同現身。

Anson Lo、Edan及Ian以一身LV服飾接受訪問，Edan表示看到遠道而來的嘉賓，當中見到韓國男團Stray Kids成員Felix，他希望有機會跟對方合照。提到《社內相親》已播出幾集，身為主角的Anson Lo和Edan自言也有追看，Anson Lo稱：「有啊！每一集都有睇番，我見大家普遍嘅留言都是好開心，好快過咗一個鐘，大家睇得開心我都好開心。」至於Edan則表示趕不及睇Live，於是上官網重溫，而評價比預期好也令他感到開心。對於亦有網民批評，Edan即答：「做得好唔好見仁見智，反而我Focus唔係淨係自己，始終本身係一個韓版翻拍，見到出來大家都話港版都有佢嘅特色，我覺得為整個團隊整個製作感到開心。」