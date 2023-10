入行前已認識

黃建東表示入選港男前,他是舞台劇演員並曾開班授徒,當時課堂上一名女學生向他介紹她的朋友,他說︰「呢個朋友仔好鍾意唱歌跳舞,仲幾靚仔㖭,見到佢真人之後同佢傾偈,So down to earth and so warm and so positive!(好腳踏賓地,又溫暖及正能量)佢話嚟緊會去美國讀戲劇同埋希望可以喺嗰度工作。跟住我見到佢 cast到做 Broadway show,Wow! So proud!!」

他表示有日見到Lyman成為《全民造星V》的參賽者,更奪得冠軍,他當時興奮得大叫出來。他讚Lyman是一個追夢者的見證,為他一路以來所做的事感到驕傲,並祝願他能在演藝圈,不但在香港,甚至是全球都可以散發個人的光芒。