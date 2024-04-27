Lyman舞蹈劇場大騷麒麟臂 香胤宅多謝老婆健康餐單獲送吻(有片)

香胤宅(Lyman)合共12場的個人舞蹈劇場《Unspoken》，昨晚(26日)於灣仔藝術中心壽臣劇院首演，坐無虛席，包括多位楊偉倫、白只、練美娟和《全民造星V》學員等都有捧場。Lyman幾乎頭帶到尾，大騷麒麟臂，觀眾反應熱烈。Lyman於完場時特地多謝特別演出的《造星V》導師韋羅莎和監製兼導演張銘耀(German)，以及5位舞蹈員，他在謝幕後更與舞蹈員額外獻上彩蛋演出。

Lyman在完騷後受訪，這是他自《造星V》奪冠後首個大型演出，他表示緊張《造星V》，「因為這次除了跳舞，還要演戲，很久沒試過，以前演音樂劇有音樂帶著，好耐沒試過自己在舞台上講中文台詞，還有第一次跟韋羅莎和German合作，還有很多進步空間；而且今次不是跳拉丁舞、爵士舞，大部分是現代舞，這也是一個挑戰。」Lyman感激太太跟他試演中文劇本，「她不停地叫我學好中文，老婆不停地鼓勵我，我仍要慢慢進步。」他自爆演出有不少蝦碌事，包括忘記台詞、跳到跌了無線咪、流汗流到褲子也濕了，「濕到咩程度就不解釋了，總之有滴在地上，要工作人員幫我收拾。」整體演出值60分。

完騷要飲咖喱汁

昨晚亦有《造星V 》學員到場支持，寶姐則會觀賞其他場次，Lyman演出時他大騷一雙麒麟臂，半說笑指特地為寶姐鍛煉，並隔著鏡頭向寶姐說，「我keep fit正是為了要公主抱你。」談到如何煅練結實麒麟臂，他就歸功於賢內助，「她不停做沙律、雞胸、牛扒等給我，雞肉，晚上就有一點小食，例如薯片等。」至於可會食到厭？他就大賣口乖表示，「不會，老婆煮咩我都會食。」他更揚言完成12場演出也不介意繼續食。鏡頭外的香太就大爆Lyman喜歡食咖喱，他就興奮表示想食咖喱汁，連飯也不要。

窒老婆中文咬字

問香太對Lyman表現有何評價，她就大讚，「舞蹈和中文都大大進步！」Lyman聞言竟反過來窒太太發音不準確，一臉得戚。他笑言全靠太太，「特登從紐約請這位中文，好貴。」問到如何獎勵老師時，他幽默答道，「所以還要演12場，全部收入都俾佢。」老婆收貨大表滿意。不過，為了讓Lyman保持身形，她每天炮製健康餐單都非常頭痛，「最近不斷為他準備沙律……」Lyman就sweet回應：「I really love salad。」非常識做。