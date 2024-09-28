Maggie Smith逝世享年89歲 演《哈利波特》麥教授深入民心

英國殿堂級女星瑪姬史密芙（Maggie Smith），憑電影《哈利波特》（Harry Potter）中的麥教授一角（Minerva McGonagall）深入民心，其兒子Chris Larkin及Toby Stephens在一份聲明中表示，Maggie Smith在9月27日周五清晨於醫院安詳地離世，享年89歲。
聲明中提到：「她在朋友和家人陪伴下離開，留下兩個兒子和五個深愛她的孫仔孫女，他們對失去這位非凡的母親和祖母感到極度心碎。」Maggie Smith兩名兒子感謝外界慰問及關心，亦有向醫護人員致上謝意，並希望大家能讓家屬給予空間。
Maggie Smith於1952年出道，從影逾70年，多年來橫跨電視圈、影壇及舞台劇界，曾獲得奧斯卡金像影后及最佳女配角，還有金球獎、艾美獎、東尼獎及BAFTA英國電影學院獎等殊榮,更在1990年獲得伊莉莎白二世授予女爵士勳章。Maggie Smith的經典作品除了在《哈利波特》系列中飾演「麥教授」之外，還包括包括《修女也瘋狂》（Sister Act）、《黃金花大酒店》 (The Best Exotic Marigold Hotel）、《唐頓莊園》（Downton Abbey）等，深受不同年齡層的觀眾愛戴。