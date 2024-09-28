Maggie Smith逝世享年89歲 演《哈利波特》麥教授深入民心

英國殿堂級女星瑪姬史密芙（Maggie Smith），憑電影《哈利波特》（Harry Potter）中的麥教授一角（Minerva McGonagall）深入民心，其兒子Chris Larkin及Toby Stephens在一份聲明中表示，Maggie Smith在9月27日周五清晨於醫院安詳地離世，享年89歲。

聲明中提到：「她在朋友和家人陪伴下離開，留下兩個兒子和五個深愛她的孫仔孫女，他們對失去這位非凡的母親和祖母感到極度心碎。」Maggie Smith兩名兒子感謝外界慰問及關心，亦有向醫護人員致上謝意，並希望大家能讓家屬給予空間。