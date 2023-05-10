MakerVille今午開記者會 交代So Ching退出COLLAR

MakerVille今日下午3時將於九展舉行記者會，交代旗下女團COLLAR 最新近況，有指原本八位一體的COLLAR將會變陣。蘇芷晴（So Ching）於下午在社交平台宣布退團，今日公司會交代COLLAR日後發展事宜。
日前，COLLAR 八欠一出席CHILL CLUB頒獎禮，當時隊友指So Ching因身體不適無法出席，但其實她早已決定退出組合，上月便偕友人到南韓叉電，重現笑顏。事實上，So Ching男友李啟言（阿Mo）因去年7月在MIRROR紅館演唱會上遇上嚴重事故，導致身受重傷，至今仍留院接受治療，So Ching一直要照顧男友，雖然COLLAR本住「8-1=0」的信念，So Ching亦在今年1月1日一度歸隊，與隊友一同登上叱咤頒獎禮舞台，之後亦以COLLAR姿態為單曲《The Bright Side》出席發布會，又孖隊友Winka合體開騷，而今年3月的Clockenflap音樂節則是她最後一次以COLLAR身份出現。
阿Mo精神支柱
據指，So Ching因要專心照顧男友阿Mo，無法同時兼顧幕前演出，所以決定退出。從李盛林牧師的代禱信透露So Ching是阿Mo的精神支柱，而阿Mo雖然鼓勵女友重返幕前，但隨住阿Mo佢情況，So Ching分身不暇，更出現體力透支的情況。再者，公司對男友一事的處理手法，令So Ching難以面對。有知情人士透露年初叱咤頒獎禮，MakerVille要求將COLLAR及MIRROR分開，不能同場見面，避免尷尬。由於公司靠MIRROR及COLLAR賺錢，未來同場的機會將有加無減，有傳So Ching與公司商討後，退團成其中一個方法。