MakerVille今午開記者會 交代So Ching退出COLLAR

阿Mo精神支柱

據指，So Ching因要專心照顧男友阿Mo，無法同時兼顧幕前演出，所以決定退出。從李盛林牧師的代禱信透露So Ching是阿Mo的精神支柱，而阿Mo雖然鼓勵女友重返幕前，但隨住阿Mo佢情況，So Ching分身不暇，更出現體力透支的情況。再者，公司對男友一事的處理手法，令So Ching難以面對。有知情人士透露年初叱咤頒獎禮，MakerVille要求將COLLAR及MIRROR分開，不能同場見面，避免尷尬。由於公司靠MIRROR及COLLAR賺錢，未來同場的機會將有加無減，有傳So Ching與公司商討後，退團成其中一個方法。