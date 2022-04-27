MakerVille官網曝光 女藝人黑色背心極有型 活動海報驚見林峯周柏豪

男女藝人合共54位

在發布會開始前，MakerVille的官網亦隨即曝光，在藝人頁面見到他們分為三個部份，包括男、女藝人及組合。組合當然是三張皇牌︰MIRROR、ERROR及COLLAR，而男藝人合共有27位，單是MIRROR與ERROR已佔16位，另外還有P1X3L三子、強尼、陳安立、駱振偉等。女藝人同樣有27位，除了有COLLAR成員外，還可見到陳俞希、陳嘉倩、李炘頤、練美娟、沈殷怡，《全民造星IV》參賽者楊安妮(Winwin)、何洛瑤(Sica)、鍾卓穎(Ash)、許寶恆(Alice)、葛綽瑤(Yoyo)等。

女藝人的官方照全以黑色背心上陣，而男藝人的官方照則以黑色恤衫示人，但組合成員的官方照未有跟其他藝人一樣。