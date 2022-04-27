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娛樂
2022-04-27 16:01:43

MakerVille官網曝光 MIRROR新團照出爐 活動海報驚見林峯周柏豪

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MakerVille的官方網站今日面世。

ViuTV原總經理魯庭暉調職，出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁。今日MakerVille於九展舉行發布會，MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR以及MakerVille旗下藝人亦會現身。

男女藝人合共54位

在發布會開始前，MakerVille的官網亦隨即曝光，在藝人頁面見到他們分為三個部份，包括男、女藝人及組合。組合當然是三張皇牌︰MIRROR、ERROR及COLLAR，而男藝人合共有27位，單是MIRROR與ERROR已佔16位，另外還有P1X3L三子、強尼、陳安立、駱振偉等。女藝人同樣有27位，除了有COLLAR成員外，還可見到陳俞希、陳嘉倩、李炘頤、練美娟、沈殷怡，《全民造星IV》參賽者楊安妮(Winwin)、何洛瑤(Sica)、鍾卓穎(Ash)、許寶恆(Alice)、葛綽瑤(Yoyo)等。

女藝人的官方照全以黑色背心上陣，而男藝人的官方照則以黑色恤衫示人，但組合成員的官方照未有跟其他藝人一樣。

MakerVille旗下藝人。

MakerVille旗下藝人。

即睇MIRROR新官方團體照及12子個人照

MakerVille官網曝光 MIRROR新團體照曝光

新團體照相信是為推出官方Fans Club而推出。

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在活動欄頁面，「最新活動」有MIRROR今年紅館個唱海報，而「過往活動」就驚見林峯南寧站演唱會、張學友演唱會，甚至有周柏豪18年上海站演唱會海報。

MakerVille官網見到他們曾協辦林峯、周柏豪的演唱會。

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