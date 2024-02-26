MakerVille月底推樂隊ROVER出道 網民︰搞好ERROR同COLLAR先啦

MakerVille將於2月29日推出4人樂隊ROVER，不少人猜測4人都是來自《全民造星V》，更認定陳鎮亨(亨仔)、王希晉、卓金樂(Kim)有份。對於ROVER出道日係2月29日，有不少人好奇問到︰「咁每年成軍點慶祝，4年一次才有29號？？？」

然而，同一時間亦有大量網民湧到ROVER的短片留言，批評MakerVille資源嚴重傾斜在MIRROR身上，相反COLLAR、ERROR出道數年仍是半桶水。