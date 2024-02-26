MakerVille月底推樂隊ROVER出道 網民︰搞好ERROR同COLLAR先啦

MakerVille將於2月29日推出4人樂隊ROVER，不少人猜測4人都是來自《全民造星V》，更認定陳鎮亨(亨仔)、王希晉、卓金樂(Kim)有份。對於ROVER出道日係2月29日，有不少人好奇問到︰「咁每年成軍點慶祝，4年一次才有29號？？？」
然而，同一時間亦有大量網民湧到ROVER的短片留言，批評MakerVille資源嚴重傾斜在MIRROR身上，相反COLLAR、ERROR出道數年仍是半桶水。
有網民不滿MakerVille一直都把資源錯配，導致COLLAR及ERROR的發展緩慢。同時有網民戥P1X3L不值，因為他們跟MakerVille簽經理人合約，唱片公司則屬環球，令P1X3L「唔上唔落」，發展比COLLAR、ERROR更嚴峻。
網民亦提到MIRROR有4子推出單曲竟沒有MV，留言追問何時推出。網民留言道︰「搞咁多嘢不如湊掂鏡錯同collar先啦」、「係話唔支持新人，但係你搞掂舊嗰班先喇，4子新mv呢？193新歌呢？Error團歌呢？」、「嬲係4子新MV被消失，連預告日期都冇！明白之前因為演唱會，做唔切MV。 但最近其他Mirror成員嘅新歌，都有MV，如果話冇時間冇資源同4子做，就簡直係荒謬。」、「錯好慘，完成自生自滅！」