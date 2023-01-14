MakerVille與銀河映像首部電影《命案》參加柏林影展 杜琪峯感榮幸Lokman望親身出席

由鐵三角組合杜琪峯、鄭保瑞、游乃海聯手打造、MakerVille出品的首部電影《命案》，獲邀於2月參加本年度的柏林影展 – 特別展映單元(Berlin International Film Festival - Berlinale Special) ，呮於影展舉行全球首映。影帝林家棟首度與MIRROR 隊長 Lokman (楊樂文)即能衝出國際，非常厲害。
魯庭暉杜琪峯齊回應
第73屆柏林影展將於2月16至26日於柏林舉行，其中特別展映單元 (Berlinale Special)專門展示與眾不同的影壇新作。《命案》電影台前幕後人員對這喜訊大表驚訝，紛紛回應表達喜悅。出品人魯庭暉：「多謝柏林影展對 MakerVille 與銀河映像合作的首部電影作品的肯定。未來我們期望與各地電影人才合作，製作出更多、更好的作品。主創團隊的監製杜琪峯：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」
Lokman：雙喜臨門
演員方面，影帝林家棟深感榮幸，他多謝杜Sir，乃海和導演鄭保瑞，給他參演的機會，感恩有一班好嘅團隊支持；Lokman興奮表示：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰性！加上再獲邀參展柏林影展，對我來說是雙囍臨門吧哈哈！感受非常簡單，十！分！開！心！現在最希望的是，到時候有檔期能飛到現場！」
陳湛文表示，「能夠與如此熱愛電影的強勁班底和演員合作，使我獲益良多，而今次的角色，在演技上亦是一大挑戰。命運，相信是每一個人都會思考和面對的命題，希望這部電影能為觀眾帶起的一些反思，亦希望海外的朋友喜歡這部作品。」
伍詠詩：「多謝柏林影展！非常榮幸及感謝監製、導演和編劇相信我及給我機會成為《命案》這部電影的一份子，對於拍攝及成為角色的過程感受太多，是非常難忘珍貴的一課，我很感恩和珍惜。非常感謝台前幕後的每一位，將共同努力的一件作品帶到世界各地。」
吳廷燁：「很開心能夠再次與杜Sir、乃海、Elaine及銀河映像團隊合作！今次特別有鄭保瑞導演及游乃海編劇聯手，感謝兩位給我角色演出的指引，令我演出更有信心和力量！多謝所有合作夥伴，多謝柏林電影節！」
一切皆是命 半點不由人？
《命案》講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳延燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！