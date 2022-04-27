MakerVille｜杜琪峯爆見MIRROR見到厭︰成日提佢哋，多唔多得滯？

ViuTV原總經理魯庭暉調職，出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁。今日MakerVille於九展舉行發布會，並播出多個節目預告。
魯庭暉上台辭詞謂︰「MakerVille係一個地方，有一班Maker，即係做內容、藝人同活動。點先叫做到？第一，要做更多唔同類型、新嘗試，更好作品俾香港嘅觀眾，俾ViuTV觀眾；第二，要做到喺香港以外嘅人都可以睇到我哋嘅作品；第三，要做到更多合作，無論台前幕後，香港定全世界，同唔同平台、製作單位，令觀眾感動。」
馮志強袁劍偉上台分享
司儀強尼介紹自家劇集向來獲得不俗口碑，之後播出《I.SWIM》、《季前賽》預告，並邀兩劇的導演馮志強、袁劍偉上台分享創作過程。接著大會邀請趙善恆、《二月廿九》的導演羅嘉駿及編劇黃智揚預告新搞作。
杜琪峯對MIRROR感煩厭
其後谷德昭上台並播出由鄭保瑞做導演、杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製的《命案》預告，片中見到有林家棟、Lokman、吳庭燁等出現。杜琪峯、鄭保瑞及游乃海上台大談拍攝過程，鄭保瑞更大讚Lokman在片中的演出非常出色。谷德昭之後問杜琪峯熟不熟悉MIRROR，對方想了想便答︰「又嚟？好似多咗啲，都成日提佢哋，多唔多得滯？」谷德昭續問知不知道有ERROR、COLLAR，杜琪峯皺晒眉說︰「呢啲都好啲，MIRROR通街都係，避都避唔到，見到好厭呀！」他更透露收到電話問有沒有MIRROR個唱門票，「問返個啲咩嗱，咩嗱啦！」
杜琪峯︰唔好人拍乜你拍乜
杜琪峯表示每個時代都有新人，他指以前在電視台也是不停有新人出現，更謂︰「不過依家嗰啲都死晒，但係俾人整死，係有人整死。」谷德昭接謂︰「會有新嘅補給嘅！」杜Sir即說︰「呢句真係要炳炳你，好多問邊個呀？你真係，肥仔，你瘦咗醒咗喎！你再瘦呀！成個鄧寄塵咁出嚟啦！」他在發布會上又多次強調大家不要把別人作品好的東西，夾硬套落自己的作品上，「唔好人拍乜你拍乜，一定係個人先有，唔會成功！」