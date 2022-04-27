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娛樂
2022-04-27 18:36:34

MakerVille｜MIRROR首度表演新歌 宣布歌迷會5月面世（有片）

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魯庭暉打骰的新公司MakerVille今日舉行發布會，由ERROR率先登台獻唱《愛情值日》，P13XL及COLLAR接住上台演出。駱振偉隨即介紹公司新的平台Make Alive，並指日後將會邀請音樂人、歌手等舉行實體演唱會、綜藝節目，用戶可以透過新的程式選擇fans cam角度。接住駱振偉以「MakerVille旗下第一偶像團隊MIRROR」邀MIRROR出場。

MIRROR官方歌迷會將於5月面世。

入會有迎新禮盒

MIRROR 壓軸出場唱新歌 Innerspace》，並宣布MIRROR官方歌迷會將於5月成立，大會指入會可享會員迎新禮盒、更可以優先訂見面會及演唱會門票，詳情會在MIRRORFBIG公布。跳唱完的隊長Lokman末回氣便一輪嘴解釋：「首先我代表 MIRROR 上上下下同大家講聲唔好意思先，係遲咗少少，我哋知道大家對fans club有期望，因為唔想令大家失望，想計劃周詳啲，做多少少，同公司傾好多細節點執行，想俾一個好嘅大家。喺度講聲『唔好意思』，多謝大家支持！」MIRROR副隊長 AK：「大家都好期待，知道大家等咗好耐，因為要成立官方12FC、要管理12人嘅fans係一件好難嘅事，我哋都好期待呀，係咪呀，樂文？」Lokman謂希望新的歌迷會可拉近彼此距離，「一齊邁向ONE AND ALL !

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