dadblk2 madblk2
娛樂
2025-11-29 23:14:52

MAMA2025｜周潤發哽咽以粤普英三語領全場站立默哀 頒Artist Of The Year予G-Dragon(有片)

周潤發現身《2025 MAMA AWARDS》尾場，以廣東話、普通話和英語帶領全場默哀。

韓國K-POP年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚與啟德體育園主場館舉行尾場，大會在開場時沒有進行默哀，並在播放短片時預告周潤發將會現身。至頒獎禮尾聲，發哥以一頭白髮、黑西裝扣黑絲帶壓軸現身，嚴肅地表示「喺我頒獎之前，我有一個小小嘅要求，希望大家一齊起身，我哋為大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。」接著沉重地以普通話和英文邀請觀眾站立，其間一度哽咽。繼而全場熄燈為大埔宏福苑遇難者默哀半分鐘，並向痛失至親和家園的災民致深切慰問。

周潤發在《2025 MAMA AWARDS》頒發Artist Of The Year大獎。 周潤發壓軸現身《2025 MAMA AWARDS》。

獲發哥頒獎 悲喜交集

默哀完畢後，發哥回復風趣幽默作風，自言等了7年再上MAMA舞台，等到頭髮都白。接著他頒發Artist Of The Year大獎予G-Dragon，兩人拖手並擁抱，GD表示，「雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。在MAMA 30周年，從我一直以來的偶像周潤發前輩手中接過這個獎，感到十分光榮。謝謝大家，我愛你們。」他續指明年是BIGBANG出道20周年，希望不會孤單，預告屆時將會跟隊友一齊見大家。

周潤發壓軸現身《2025 MAMA AWARDS》，頒發Artist Of The Year。 周潤發頒發Artist Of The Year予G-Dragon，兩人擁抱。 周潤發在《2025 MAMA AWARDS》頒發Artist Of The Year大獎。 G-DRAGON榮獲《2025 MAMA AWARDS》的BEST MALE ARTIST獎。 G-DRAGON為《2025 MAMA AWARDS》壓軸獻唱三首歌。 G-DRAGON為《2025 MAMA AWARDS》壓軸獻唱三首歌。 G-DRAGON榮獲《2025 MAMA AWARDS》ARTIST OF THE YEAR大獎。

Stray Kids爆喊獲獎

大會請來《我的野蠻女友》主題曲《I believe》原唱者申昇勳頒發Album Of The Year，Stray Kids憑《KARMA》贏得大獎，眾成員表現激動相繼落淚，成員昇玟發言指：「我們Stray Kids的音樂和活動，希望可以為大家帶來小小的安慰和力量，我們之後會繼續成為這樣的組合。就像我們組合名的意思，每一個瞬間，每一分每一秒，我們都跟大家一樣，在你們生活當中，都會有苦惱及喜愛的時間，希望不要有後悔的事。」場面感人。

aespa獲三大獎

Stray Kids表演期間，李政宰為預錄影片化身主播，介紹Stray Kids對全球樂迷的影響力。李到晛、惠利出場公布Best Female Group得主，再由aespa奪得，加上今日獲頒Best Choreography及Best Dance Performance Female Group，今晚aespa掃走三項殊榮。

Stray Kids獲ALBUM OF THE YEAR，喜極而泣。 女團aespa獲BEST CHOREOGRAPHY。 女團aespa獲《2025 MAMA AWARDS》BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP。 ALLDAY PROJECT獲《2025 MAMA AWARDS》BREAKTHROUGH ARTIST。 JO1獲《2025 MAMA AWARDS》FAVORITE ASIAN ARTIST。 NETFLIX’S KPOP DEMON HUNTERS獲《2025 MAMA AWARDS》MUSIC VISIONARY OF THE YEAR。 Hearts2Heart獲《2025 MAMA AWARDS》OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST。 TOMORROW X TOGETHER獲《2025 MAMA AWARDS》SUPER STAGE ARTIST。

MAMA 2025 CHAPTER 2 完整得獎名單：

BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO：G Dragon

FAVORITE RISING ARTIST：izna

BEST CHOREOGRAPHY：aespa《Whiplash》

SUPRE STAGE ARTIST：TXT

BEST MALE ARTIST：G Dragon

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP：aespa

OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《KPOP DEMON HUNTER》

FAVORITE ASIAN ARTIST：JO1

BREAKTHROUGH ARTIST：ALLDAY PROJECT

WORLDWIDE KCONER’S CHOICE：ZERO

BEST OST：《GOLDEN》HUNTR/X

BEST FEMALE GROUP：aespa

ALBUM OF THE YEAR：Stray Kids

ARTIST OF THE YEAR：G Dragon

