MAMA2025｜周潤發哽咽以粤普英三語領全場站立默哀 頒Artist Of The Year予G-Dragon(有片)

韓國K-POP年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚與啟德體育園主場館舉行尾場，大會在開場時沒有進行默哀，並在播放短片時預告周潤發將會現身。至頒獎禮尾聲，發哥以一頭白髮、黑西裝扣黑絲帶壓軸現身，嚴肅地表示「喺我頒獎之前，我有一個小小嘅要求，希望大家一齊起身，我哋為大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。」接著沉重地以普通話和英文邀請觀眾站立，其間一度哽咽。繼而全場熄燈為大埔宏福苑遇難者默哀半分鐘，並向痛失至親和家園的災民致深切慰問。

默哀完畢後，發哥回復風趣幽默作風，自言等了7年再上MAMA舞台，等到頭髮都白。接著他頒發Artist Of The Year大獎予G-Dragon，兩人拖手並擁抱，GD表示，「雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。在MAMA 30周年，從我一直以來的偶像周潤發前輩手中接過這個獎，感到十分光榮。謝謝大家，我愛你們。」他續指明年是BIGBANG出道20周年，希望不會孤單，預告屆時將會跟隊友一齊見大家。

Stray Kids爆喊獲獎

大會請來《我的野蠻女友》主題曲《I believe》原唱者申昇勳頒發Album Of The Year，Stray Kids憑《KARMA》贏得大獎，眾成員表現激動相繼落淚，成員昇玟發言指：「我們Stray Kids的音樂和活動，希望可以為大家帶來小小的安慰和力量，我們之後會繼續成為這樣的組合。就像我們組合名的意思，每一個瞬間，每一分每一秒，我們都跟大家一樣，在你們生活當中，都會有苦惱及喜愛的時間，希望不要有後悔的事。」場面感人。

aespa獲三大獎

Stray Kids表演期間，李政宰為預錄影片化身主播，介紹Stray Kids對全球樂迷的影響力。李到晛、惠利出場公布Best Female Group得主，再由aespa奪得，加上今日獲頒Best Choreography及Best Dance Performance Female Group，今晚aespa掃走三項殊榮。