MAMA2025︱周潤發強勢回歸 落實擔任MAMA AWARDS頒獎嘉賓

官方宣布，周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相2025 MAMA AWARDS，這是他繼2015年擔任MAMA AWARDS頒獎嘉賓後，事隔10年第二次登上MAMA頒獎典禮舞台。周潤發憑藉揚威奧斯卡的《臥虎藏龍》及經典港片《英雄本色》等代表作，被公認為全球影壇最備受尊重及認可的人氣巨星。

MAMA頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題，概念呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量，以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。香港是舉辦MAMA頒獎禮次數最多的地方，自2012年至2018年連續7年舉辦此頒獎典禮。為期兩日的MAMA將透過Mnet Plus的數碼平台進行全球直播，讓來自世界各地的K-POP粉絲可以參與其中。