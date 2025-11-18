熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-18 11:30:16

MAMA2025︱周潤發強勢回歸 落實擔任MAMA AWARDS頒獎嘉賓

分享：
周潤發強勢回歸MAMA，宣布 擔任盛會的頒獎嘉賓。

周潤發相隔10年強勢回歸MAMA，宣布擔任盛會的頒獎嘉賓。

K-POP界年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於112829日一連兩天在香港啟德體育園主場館舉行，自2018年以來再次重返香

官方宣布，周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相2025 MAMA AWARDS，這是他繼2015年擔任MAMA AWARDS頒獎嘉賓後，事隔10年第二次登上MAMA頒獎典禮舞台。周潤發憑藉揚威奧斯卡的《臥虎藏龍》及經典港片《英雄本色》等代表作，被公認為全球影壇最備受尊重及認可的人氣巨星。

 

周潤發曾為MAMA站台與BIGBANG同框。

周潤發曾為MAMA站台與BIGBANG同框。

11.29壓軸登場

發哥再度受邀出席MAMA，令一連兩日的盛會更加星光熠熠。周潤發會於1129日壓軸登場，早前公布的頒獎嘉賓楊紫瓊則於1128日亮相，聯同25位國際級頒獎嘉賓，包括高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度研、全余贇、曹世鎬、曹柔理、曹扞決、朱智勛、車珠英、崔大勳、李惠利，屆時啟德體育園定必相當熱鬧。

adblk5

MAMA頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題，概念呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量，以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。香港是舉辦MAMA頒獎禮次數最多的地方，自2012年至2018年連續7年舉辦此頒獎典禮。為期兩日的MAMA將透過Mnet Plus的數碼平台進行全球直播，讓來自世界各地的K-POP粉絲可以參與其中。

周潤發將於11月29日壓軸登場。 今年MAMA AWARDS將匯聚影視音樂及娛樂領域的國際級多元陣容。

ADVERTISEMENT

ad