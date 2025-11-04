MAMA2025︱宣布頒獎嘉賓陣容 安孝燮 李到晛 任時完 朱智勛齊襲港

K-POP界年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於11月28、29日一連兩天在香港啟德主場館舉行。這是自2018年以來首次重返香港，韓國男神朴寶劍將於28日擔任 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 (首晚)主持，今次是他第七度擔任MAMA AWARDS主持一職。同時，著名女星金惠秀（金憓秀）亦將首次擔任MAMA主持。

今日，大會更宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人，登上一連兩日的頒獎典禮舞台，表彰2025年的音樂成就。