MAMA2025︱宣布頒獎嘉賓陣容 安孝燮 李到晛 任時完 朱智勛齊襲港

K-POP界年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於11月28、29日一連兩天在香港啟德主場館舉行。這是自2018年以來首次重返香港，韓國男神朴寶劍將於28日擔任 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 (首晚)主持，今次是他第七度擔任MAMA AWARDS主持一職。同時，著名女星金惠秀（金憓秀）亦將首次擔任MAMA主持。
今日，大會更宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人，登上一連兩日的頒獎典禮舞台，表彰2025年的音樂成就。
陣容橫跨韓娛圈各領域
2025 MAMA AWARDS延續邀請具有全球影響力的傑出人物擔任頒獎嘉賓的傳統，包括高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、 曺世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利。今屆頒獎嘉賓陣容橫跨韓國娛樂圈多個領域，包括將韓劇推向國際的演員、活躍於各大綜藝的主持人，以及資深的K-POP表演者，他們將一同表彰令2025年成為K-POP歷史上難忘一年的音 樂成就。
2018年後首次重返香港
今次頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題，概念呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵，同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量，以此展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神吸引全球樂迷。 2025 MAMA AWARDS自2018年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS次數最多的地方，自2012年至2018年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩日的2025 MAMA AWARDS鐵定於本月28日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。MAMA AWARDS也將透過Mnet Plus的數碼平台進行全球直播，讓來自世界各地的K-POP粉絲可以參與其中。2025 MAMA AWARDS為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。MAMA AWARDS最初1999年由CJ ENM旗下音樂頻道Mnet推出，是韓國首個音樂錄影帶頒獎典禮。該獎項由Mnet亞洲音樂大獎更名為MAMA AWARDS，彰顯其走向全球的決心。