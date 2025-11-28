MAMA2025｜朴寶劍任司儀扣黑絲帶登場 帶領全場默哀半分鐘

K-POP年度頒獎禮《2025 MAMA AWARDS》如期今日起一連兩天（11月28、29日）在香港啟德體育園主場館舉行，由於大埔宏福苑發生五級大火，死傷慘重，大會在頒獎禮開始前5分鐘，以廣播宣在由於香港發生火災事故，在頒獎禮前會先進行默哀。

頒獎禮準時在6時半開始，大會司儀朴寶劍出場，帶領全場觀眾進行默哀儀式，全場關燈靜默。而演出單位、頒獎嘉賓都穿黑白色或深色服飾為主，並以噴煙取代煙火效果。