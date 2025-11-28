MAMA2025｜朴寶劍任司儀扣黑絲帶登場 帶領全場默哀半分鐘

K-POP年度頒獎禮《2025 MAMA AWARDS》如期今日起一連兩天（11月28、29日）在香港啟德體育園主場館舉行，由於大埔宏福苑發生五級大火，死傷慘重，大會在頒獎禮開始前5分鐘，以廣播宣在由於香港發生火災事故，在頒獎禮前會先進行默哀。
頒獎禮準時在6時半開始，大會司儀朴寶劍出場，帶領全場觀眾進行默哀儀式，全場關燈靜默。而演出單位、頒獎嘉賓都穿黑白色或深色服飾為主，並以噴煙取代煙火效果。
RIIZE成員粵語慰問港人
開場歌舞後，由李濬榮率頒頒fans' Choice，首個得獎組合是ENHYPEN，另一得獎男團RIIZE，成員Anton以廣東話向大埔宏福苑火災事故的災民致深切慰問，他以廣東話表示：「向需要力量和支持嘅人致最真誠嘅安慰。」接著由李浚赫頒發Favourite group獎項，分別由IVE和Stay Kids奪得，其中Stray Kids成員亦以英文You are not alone表達對香港的支持。
小休之後，由人氣男團BOYNEXTDOOR表演，其間全場fans手燈轉成紅色。接著頒發Tesla favourite global Artist，男團ENHYPEN向香港遇難者致真切慰問，希望以音樂帶來安慰和力量。Favourite female group則由IVE奪得，緊接是Baby Monster表演。