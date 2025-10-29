熱門搜尋:

2025-10-29 11:00:00

MAMA2025︱朴寶劍來港擔任首晚主持 首於HBO Max平台直播

韓國男神朴寶劍將於28日擔任 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1的主持。

K-Pop年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，將於11月28、29日一連兩天在香港啟德主場館舉行。這是自2018年以來首次重返香港。主辦今日公布韓國男神朴寶劍將於28日擔任 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 (首晚)主持，憑韓劇《回答吧!1988》一舉成名的朴寶劍，先後曾於 2017 年、2019 年、2020 年、2022 年、2023 年及 2024 年擔任主持，今次是他第七度擔任 MAMA AWARDS 主持一職。MAMA AWARDS表演陣容強勁，一票難求，兩晚表演除了透過 Mnet Plus 的數碼平台進行全球直播，也會首次在 HBO Max直播。

《2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1》11月28日出席單位：

ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、 SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS

《2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2》11月29日出席單位：

aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、 KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE

