MAMA2025︱楊紫瓊將擔任頒獎嘉賓 真藝人扮演《Kpop 獵魔女團》

K-Pop年度盛事《2025 MAMA Awards》頒獎典禮，將於本月28、29日在香港啟德主場館舉行。該頒獎典禮由CJ ENM及旗下音樂頻道Mnet聯合主辦，活動今日在首爾麻浦區CJ ENM公司大樓舉行發布會，公司的業務總監朴燦旭(音繹박찬욱)、兩位製作人馬杜植(音繹마두식)及李英珠(音繹 이영주)，在大會宣稱，這次頒獎禮與2018年在港舉行的一屆相比，製作規模是7年前的七倍。

今年MAMA Awards的主題是「HEAR MY ROAR，UH-HEUNG」，意為超越地域、種族和文化差異，勇敢活出真我，他指選擇uh-heung作為主題，因為它代表著『喜悅』(흥)一詞，而首天演出的韓團，就有BABYMONSTER、ENHYPEN、IVE、MEOVV、i-dle、TREASURE及Super Junior等勁旅，香港就要MIRROR作代表。第二日的演出單位，則有G-DRAGON 、ALLDAY PROJECT、aespa CORTIS、Stray Kids等。