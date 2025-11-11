MAMA2025︱楊紫瓊將擔任頒獎嘉賓 真藝人扮演《Kpop 獵魔女團》

K-Pop年度盛事《2025 MAMA Awards》頒獎典禮，將於本月28、29日在香港啟德主場館舉行。該頒獎典禮由CJ ENM及旗下音樂頻道Mnet聯合主辦，活動今日在首爾麻浦區CJ ENM公司大樓舉行發布會，公司的業務總監朴燦旭(音繹박찬욱)、兩位製作人馬杜植(音繹마두식)及李英珠(音繹 이영주)，在大會宣稱，這次頒獎禮與2018年在港舉行的一屆相比，製作規模是7年前的七倍。
今年MAMA Awards的主題是「HEAR MY ROAR，UH-HEUNG」，意為超越地域、種族和文化差異，勇敢活出真我，他指選擇uh-heung作為主題，因為它代表著『喜悅』(흥)一詞，而首天演出的韓團，就有BABYMONSTER、ENHYPEN、IVE、MEOVV、i-dle、TREASURE及Super Junior等勁旅，香港就要MIRROR作代表。第二日的演出單位，則有G-DRAGON 、ALLDAY PROJECT、aespa CORTIS、Stray Kids等。
扮演HUNTR/X Saja Boys成員正在敲定
此外，MAMA Awards將會與《Kpop 獵魔女團》合作，呈現一個超越動畫與現實的原創舞台表演，將會找來K-Pop藝人扮演動畫中的女團HUNTR/X、男團Saja Boys，以目前正在敲定扮演兩團成員的名單，一旦確定會第一時間通知樂迷。
此外，首位獲奧斯卡最佳女主角獎的華人女星楊紫瓊，已經答應MAMA Awards出席頒獎禮擔任嘉賓，楊紫瓊更分享她作為嘉賓的感受，「非常榮幸能夠成為首個在啟德主場館舉辦的K-Pop頒獎典禮。今年觀眾們對K-Pop文化的興趣大幅增長。我不敢說這完全歸功於MAMA Awards，但我認為我們為K-Pop有今日的成績，MAMA Awards有一點點的文化貢獻。」