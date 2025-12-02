MAMA2025｜BABYMONSTER表演片段點擊率最高Ahyeon唱《Golden》被轟原唱Rei Ami力撐

K-Pop樂壇年度盛事《2025 MAMA AWARDS》，事隔7年上周回歸香港舉行，於主辦Ment的官方YouTube頻道，同時上載兩晚活動的精彩實況，其中女團BABY MONSTER表演《What It Sounds Like + Golden》及《WE GO UP + DRI》的演出視頻，兩天的點擊率為前者622萬、後者亦達432萬點擊率，這還未計其他頻道分享此兩段影片的點擊數字，成為《2025 MAMA》中暫時最多人溜覽的影片。

《Kpop獵魔女團》的配樂《Golden》，是一首以其高亢、高難度的音域而聞名，樂迷們甚至稱為「現場不可能演唱」，認為需要將嗓音發揮到極致才能完美演繹。BABY MONSTER的3位成員Ahyeon、Pharita、Rora，以歌曲原調演唱，並且演繹得完美無瑕。Ahyeon在歌曲結尾的即興ad-lib，交出一段精彩的演出，為整個表演生色不少。

BABY MONSTER 3人高水準的演出，雖然贏來不少讚賞，台下更是熱烈拍掌。但負面批評亦排山倒海而來，尤其Ahyeon的高音表演上，指她的歌聲像雞啼，硬要炫技飆高音，而且在網上引起激烈討論。《Golden》的原唱之一Rei Ami周日就主動發聲，在個人社交平台力撐Ahyeon，「為了抬高喜歡的團體/藝人而貶低別人，真的很差。保持正能量及閉嘴，別再貶低其他女性，也別把她們互相比較、對立彼此。」Rei Ami又稱，在曝露在公眾目光下並不容易，有時甚至很可怕，鼓勵Ahyeon保持正能量。