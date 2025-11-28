熱門搜尋:
娛樂
2025-11-28 22:32:12

MAMA2025｜CORTIS獲頒新人獎 MEOVV更改目曲避唱《Burning Up》

首晚MAMA由朴寶劍擔任司儀。

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚起一連兩日在啟德體育園主場館舉行，對於大埔宏福苑發生五級大火，傷亡慘重，不少娛樂活動相繼取消，MAMA在流程上特別作出調整，以低調、莊重及嚴肅的氣氛進行。

首晚主持人朴寶劍在開場時向受難者與家屬致意，帶領全場觀眾進行默哀儀式，全場關燈靜默。今晚演出單位、頒獎嘉賓主要穿黑白色或深色服飾為主，並取消所有舞台的煙火及爆破特效，原定表演歌曲《Burning Up》的女團MEOVV，把曲目改為《Turn it up》。

adblk5

 

朴寶劍於頒獎禮尾聲換上古裝登場。 朱智勛以頒獎嘉賓身份站台。 朱智勛以頒獎嘉賓身份站台。

本來擔任嘉賓的MIRROR、楊紫瓊、周潤發，因應火災而決定取消出席，不過一眾韓星照原定計劃現身，朴炯植、朱智勛等均以頒獎嘉賓身份站台，一向笑容可掬的朱智勛亦刻意收起笑容。安恩真則頒發新人獎，分別由爆紅男團CORTIS及女團Hearts2Hearts奪得，CORTIS成員MARTIN及Hearts2Hearts成員JIWOO均有向火災遇難者送上送上深切慰問。

Super Junior現身接受Inspiring Achievement Award殊榮，他們亦不忘向香港致慰問、祈禱；當表演環節上大唱多年名曲，尤其唱出《SORRY, SORRY》時掀起另一高潮。

今年爆紅的CORTIS現身捧新人獎。 朴炯植 MEOVV MEOVV MEOVV Hearts2Hearts NCT WISH X Hearts2Hearts BUMSUP Super Junior跳唱代表作。 Super Junior跳唱代表作。

