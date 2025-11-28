MAMA2025｜CORTIS獲頒新人獎 MEOVV更改目曲避唱《Burning Up》

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚起一連兩日在啟德體育園主場館舉行，對於大埔宏福苑發生五級大火，傷亡慘重，不少娛樂活動相繼取消，MAMA在流程上特別作出調整，以低調、莊重及嚴肅的氣氛進行。

首晚主持人朴寶劍在開場時向受難者與家屬致意，帶領全場觀眾進行默哀儀式，全場關燈靜默。今晚演出單位、頒獎嘉賓主要穿黑白色或深色服飾為主，並取消所有舞台的煙火及爆破特效，原定表演歌曲《Burning Up》的女團MEOVV，把曲目改為《Turn it up》。