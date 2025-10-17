MAMA2025｜CORTIS首度襲港 公布首輪表演陣容IVE SUPER JUNIOR有份

K-POP界年度盛事2025 MAMA AWARDS ，昨日公布完各獎項的提名名單後，今日更有首輪表演陣容曝光。
每次MAMA頒獎禮定必星光熠熠，自2018年以來，MAMA今年重返香港舉行，鐵定11月28及29日分兩日假啟德體育園主場館隆重展開，將為全球K-POP粉絲帶來震撼的表演陣容，IVE 、BABYMONSTER及SUPER JUNIOR等先會在首日打頭陣亮相，而Stray Kids、RIIZE及首度襲港的爆紅男團CORTIS則在第二天登場，據知更多表演嘉賓將有待公布。
香港是舉辦MAMA AWARDS 次數最多的城市，曾於2012年至2018年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的2025 MAMA AWARDS將於11月28日起首次在香港啟德體育園舉行。2025 MAMA AWARDS由CJ ENM與寰亞娛樂有限公司聯合主辦，尚典娛樂集團有限公司承辦。
首輪確認表演嘉賓名單如下（按字母順序排列）：
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 （11月28日）
● ALPHA DRIVE ONE
● BABYMONSTER
● BOYNEXTDOOR
● BUMSUP
● ENHYPEN
● Hearts2Hearts
● IVE
● MEOVV
● SUPER JUNIOR
● TWS
2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 （11月29日）
● ALL DAY PROJECT
● CORTIS
● KickFlip
● izna
● Stray Kids
● RIIZE
● ZEROBASEONE