熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-17 12:31:06

MAMA2025｜CORTIS首度襲港 公布首輪表演陣容IVE SUPER JUNIOR有份

分享：
MAMA2025｜CORTIS首度襲港 公布首輪表演陣容IVE SUPER JUNIOR有份

2025 MAMA AWARDS將於11月28日起首次在香港啟德體育園舉行。

K-POP界年度盛事2025 MAMA AWARDS ，昨日公布完各獎項的提名名單後，今日更有首輪表演陣容曝光。

每次MAMA頒獎禮定必星光熠熠，自2018年以來，MAMA今年重返香港舉行，鐵定11月28及29日分兩日假啟德體育園主場館隆重展開，將為全球K-POP粉絲帶來震撼的表演陣容，IVE 、BABYMONSTER及SUPER JUNIOR等先會在首日打頭陣亮相，而Stray Kids、RIIZE及首度襲港的爆紅男團CORTIS則在第二天登場，據知更多表演嘉賓將有待公布。

11月29日在港舉行的2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2，名單有CORTIS、Stray Kids、RIIZE、ZEROBASEONE。

11月29日在港舉行的2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2，名單有CORTIS、S

香港是舉辦MAMA AWARDS 次數最多的城市，曾於2012年至2018年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的2025 MAMA AWARDS將於11月28日起首次在香港啟德體育園舉行。2025 MAMA AWARDS由CJ ENM與寰亞娛樂有限公司聯合主辦，尚典娛樂集團有限公司承辦。

adblk5

首輪確認表演嘉賓名單如下（按字母順序排列）： 

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 （11月28日） 
● ALPHA DRIVE ONE 
● BABYMONSTER 
● BOYNEXTDOOR 
● BUMSUP 
● ENHYPEN 
● Hearts2Hearts 
● IVE 
● MEOVV 
● SUPER JUNIOR 
● TWS 

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 （11月29日） 
● ALL DAY PROJECT 
● CORTIS 
● KickFlip 
● izna 
● Stray Kids 
● RIIZE 
● ZEROBASEONE

SUPER JUNIOR IVE Stray Kids CORTIS

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News