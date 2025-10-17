MAMA2025｜CORTIS首度襲港 公布首輪表演陣容IVE SUPER JUNIOR有份

K-POP界年度盛事2025 MAMA AWARDS ，昨日公布完各獎項的提名名單後，今日更有首輪表演陣容曝光。

每次MAMA頒獎禮定必星光熠熠，自2018年以來，MAMA今年重返香港舉行，鐵定11月28及29日分兩日假啟德體育園主場館隆重展開，將為全球K-POP粉絲帶來震撼的表演陣容，IVE 、BABYMONSTER及SUPER JUNIOR等先會在首日打頭陣亮相，而Stray Kids、RIIZE及首度襲港的爆紅男團CORTIS則在第二天登場，據知更多表演嘉賓將有待公布。