MAMA2025｜GD獲獎率先為香港人打氣 限定《Kpop獵魔女團》演出刪走Saja Boys環節(有片)

韓國K-POP年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚與啟德體育園主場館舉行尾場，著名女星金惠秀(金憓秀)首次擔任MAMA主持，金惠秀一改出席大型活動例必性感的作風，穿上黑色套裝為活動揭開序幕，化表示，「最近發生令人心痛的事情，令我感到非常難過，因這場突如其來的事故，遭受難以修補的創傷，與最愛的人離別，在此我向所有遇難者及親屬致以最誠摯的慰問，我們依然衷心希望奇蹟依然存在。」

盼為香港人帶來力量

首先由任時完和曹柔理公布由G-Dragon獲得「best dance performance male solo」，GD上台領獎自我介紹後，率先為香港人打氣，「我想同大家講在這突如其來的噩耗，沉浸其中的香港巿民，我想成為帶給大家力量的藝人。今天我準備了很多，希望大家可以欣賞，我不知道還能講甚麼話，希望大家加油，今日這個獎是我的fans給我的獎項。」GD早前已透過經理人公司宣布捐出100萬港元賑災。

其後，李洙赫公布GD再獲Best Male Artist獎，先後獲得兩個大獎，他視為自己fans和BIGBAND的fans的支持，連聲道謝。在壓軸表演時段，GD一連獻唱《DRAMA》《HEARTBREAKER》、《無題》三首歌曲，台下尖叫聲不絕。