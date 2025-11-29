MAMA2025｜GD獲獎率先為香港人打氣 限定《Kpop獵魔女團》演出刪走Saja Boys環節

韓國K-POP年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》回歸香港，今晚與啟德體育園主場館舉行尾場，著名女星金惠秀(金憓秀)首次擔任MAMA主持，金惠秀一改出席大型活動例必性感的作風，穿上黑色套裝為活動揭開序幕。昨晚全場在朴寶劍帶領下，為大埔宏福苑五級大火事故的死難者默哀，今晚沒有默哀環節。



首先由任時完和曹柔理公布由G-Dragon獲得「best dance performance male solo」，GD上台領獎自我介紹後，率先為香港人打氣，「我想同大家講在這突如其來的噩耗，沉浸其中的香港巿民，我想成為帶給大家力量的藝人。今天我準備了很多，希望大家可以欣賞，我不知道還能講甚麼話，希望大家加油，今日這個獎是我的fans給我的獎項。」其後，李洙赫公布GD獲得Best Male Artist獎，先後獲得兩個大獎，他連聲多謝所有fans。