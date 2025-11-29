MAMA2025｜Super Junior、aespa等得獎藝人向宏福災民慰問致哀(附得獎名單)

Super Junior擔任表演嘉賓，一口氣跳唱四首歌。

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》違睽七年重返香港，一連兩日在啟德體育園主場館舉行。由於大埔宏福苑五級大火事故，導致128人死亡，79人受傷，89人未能辨認遺體，MAMA首日頒獎禮以低調、莊重氣氛進行，共頒發18個獎項，多位得獎者在致辭時均向宏福苑的災民致哀，其中RIIZE成員Anton更以廣東話慰問，非常有誠意。 Super Junior一連跳唱4首作品，包括新歌《Express Mode》、《Mr. Simple》和《BONAMANA》，壓軸的《Sorry Sorry》掀起高潮。SJ繼2012年後，相隔13年再獲MAMA的獎項，榮獲Inspiring Achievement大獎。



盼災民盡快恢復正常生活 崔始源分享得獎感受時，特地慰問宏福苑大火的災民，「首先我們衷心向所有因突發災難經歷苦痛和驚恐的人，表達最深切的慰問，希望大家可以加油，盡快恢復正常生活，我會為大家禱告。」他多謝所有仍然相信他們的人，「我也想向下一個世代的人說『你不是一個人，你要記得你是這世界上最珍貴的人，God bless you』。」以SJ、E.L.F.名義捐100萬港幣援助災民， 沒有「90後」的奇蹟 隊長利特就表示20年來一起同甘共苦，在愛裡創造奇蹟，以前會覺得獲獎或第一，是人生中很重要的事情，「但我們一起走過20年，我覺得最重要的是我們有多相愛，我們知道我們有多麼熱愛工作，我們知道我們長久一起工作才是最好的，希望大家身體健康，不要有任何病痛，可以同在一個空間裡，一起分享愛。」他又續說「我聽說今天表演陣容中，沒有1990年代出生的藝人(全部千禧年後出生)。Super Junior也沒有1990年代出生的成員。我認為這也是奇蹟。」

而ENHYPEN和IVE同樣掃走3獎，ENHYPEN奪得 「Fans’ Choice of the Year」、 「Favorite Global Artist」 及「Fans’ Choice Top10 男團」。在頒獎禮尾聲，獲「Fans’ Choice of the Year」時，隊長梁禎元甫上台即激動大叫「ENGENE」(fans)，眼泛淚光感謝投票的fans，而朴成訓忍住淚水表示，「兩天後就是我們的五周年，這個獎就像是fans送我們的周年禮物，五年來累積很多回憶。」金善禹不禁落淚：「一被喊到名字就哽咽了，我心想我是可以站在這個位置上的人嗎，也想到我們一路走來的路，這個獎就像是給我們的回報。」 IVE則獲得「Favorite Global Performer」、「Favourite Female Group」及「Global Trend Song（《Rebel Heart》），她們致謝辭時，坦言意義非凡：「我們用這首歌回歸的時候，也是帶著一個正面的信息。希望能為大家帶來正能量。謝謝大家。」

女團aespa獲fans' choice獎，隊長 karina向宏福苑災民致哀，「致上最深的哀悼，還有很多失蹤者、還沒找到的家人們，誠心地為他們祈禱。」NINGNING以普通話表示，「致敬所有消防人員，希望大家都平安無事，盡快能聽到更多人報平安。」BOYNEXTDOOR獲Favourite Male Group時，明宰鉉以普通話致辭表示：「我們一直牽掛著在火災中受到影響的人們，衷心希望大家早日度過難關，恢復正常生活。」並以廣東話說：「大家都平平安安。」