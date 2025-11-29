MAMA2025｜Super Junior、aespa等得獎藝人向宏福災民慰問致哀(附得獎名單)

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》違睽七年重返香港，一連兩日在啟德體育園主場館舉行。由於大埔宏福苑五級大火事故，導致128人死亡，79人受傷，89人未能辨認遺體，MAMA首日頒獎禮以低調、莊重氣氛進行，共頒發18個獎項，多位得獎者在致辭時均向宏福苑的災民致哀，其中RIIZE成員Anton更以廣東話慰問，非常有誠意。
Super Junior一連跳唱4首作品，包括新歌《Express Mode》、《Mr. Simple》和《BONAMANA》，壓軸的《Sorry Sorry》掀起高潮。SJ繼2012年後，相隔13年再獲MAMA的獎項，榮獲Inspiring Achievement大獎。
盼災民盡快恢復正常生活
崔始源分享得獎感受時，特地慰問宏福苑大火的災民，「首先我們衷心向所有因突發災難經歷苦痛和驚恐的人，表達最深切的慰問，希望大家可以加油，盡快恢復正常生活，我會為大家禱告。」他多謝所有仍然相信他們的人，「我也想向下一個世代的人說『你不是一個人，你要記得你是這世界上最珍貴的人，God bless you』。」以SJ、E.L.F.名義捐100萬港幣援助災民，
沒有「90後」的奇蹟
隊長利特就表示20年來一起同甘共苦，在愛裡創造奇蹟，以前會覺得獲獎或第一，是人生中很重要的事情，「但我們一起走過20年，我覺得最重要的是我們有多相愛，我們知道我們有多麼熱愛工作，我們知道我們長久一起工作才是最好的，希望大家身體健康，不要有任何病痛，可以同在一個空間裡，一起分享愛。」他又續說「我聽說今天表演陣容中，沒有1990年代出生的藝人(全部千禧年後出生)。Super Junior也沒有1990年代出生的成員。我認為這也是奇蹟。」
而ENHYPEN和IVE同樣掃走3獎，ENHYPEN奪得 「Fans’ Choice of the Year」、 「Favorite Global Artist」 及「Fans’ Choice Top10 男團」。在頒獎禮尾聲，獲「Fans’ Choice of the Year」時，隊長梁禎元甫上台即激動大叫「ENGENE」(fans)，眼泛淚光感謝投票的fans，而朴成訓忍住淚水表示，「兩天後就是我們的五周年，這個獎就像是fans送我們的周年禮物，五年來累積很多回憶。」金善禹不禁落淚：「一被喊到名字就哽咽了，我心想我是可以站在這個位置上的人嗎，也想到我們一路走來的路，這個獎就像是給我們的回報。」
IVE則獲得「Favorite Global Performer」、「Favourite Female Group」及「Global Trend Song（《Rebel Heart》），她們致謝辭時，坦言意義非凡：「我們用這首歌回歸的時候，也是帶著一個正面的信息。希望能為大家帶來正能量。謝謝大家。」
女團aespa獲fans' choice獎，隊長 karina向宏福苑災民致哀，「致上最深的哀悼，還有很多失蹤者、還沒找到的家人們，誠心地為他們祈禱。」NINGNING以普通話表示，「致敬所有消防人員，希望大家都平安無事，盡快能聽到更多人報平安。」BOYNEXTDOOR獲Favourite Male Group時，明宰鉉以普通話致辭表示：「我們一直牽掛著在火災中受到影響的人們，衷心希望大家早日度過難關，恢復正常生活。」並以廣東話說：「大家都平平安安。」
2025 MAMA得獎名單(首晚)
SONG OF THE YEAR
Rosé＆Bruno Mars〈APT.〉
FAN's CHOICE OF THE YEAR：ENHYPEN
FAN's CHOICE
ENHYPEN
RIIZE
BABYMONSTERS
Stray Kids
Hearts2Hearts
Zerobaseone
aespa
i-dle
FAVORITE GLOBAL PERFORMER
IVE
TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST
ENHYPEN
FAVORITE GLOBAL FEMALE GROUP
IVE
最佳新人
Cortis
Hearts2Hearts
GLOBAL TREND SONG
IVE〈REBEL HEART〉
FAVORITE MALE GROUP
Boynextdoor
Inspiring Achievement
Super Junior