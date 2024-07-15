MAMAMOO隊長Solar來港首開個人騷 苦練廣東話唱《凡星》

韓國女團 MAMAMOO隊長Solar首個香港個人演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》，早前於亞博11 號展館順利完成，向來寵粉的 Solar特定為香港粉絲苦練廣東話，驚喜獻唱陳蕾的《凡星》，誠意十足。Solar自爆抵埗後馬上夜遊香港，覺得很有舊時港產片的感覺，更幻想自己成為港產片的主角。

今次演唱會為呼應以「顏色」作為主題，特意用黃、藍、紅色去區分不同的分段，非常有心思。Solar在會上不時問「大家玩得開唔開心呀？」、「多謝」等，更自己用廣東話講出「同大家一齊跳入蜜糖罐」去進入黃色為主題的部分，連續唱了幾首以蜜糖為主題的歌曲，包括《Honey Honey》、《Honey Bee》、《Honey》等。 Solar 又指香港對她而言是個很有回憶的地方，因為所屬組合MAMAMOO曾在香港為歌曲《Wind Flower》拍攝 MV 。

寵粉重唱 《凡星》

Solar又唱出個人版本的《Star Wind Flower Sun》之外，更和粉絲大合唱了 MAMAMOO 時期的 solo 歌曲《Hello》和新歌《But I》，又識做地叫粉絲做「香港BB」，為大家充滿能量。因為 YONGSOON 們(粉絲匿稱)大合唱 MAMAMOO 送給 MOOMOO 的粉絲歌《I Love Too》， Solar感動到再次現身，獲粉絲送上驚喜影片和蛋糕。

Solar亦準備驚喜回贈，苦練廣東話演唱陳蕾的《凡星》，但 YONGSOON 們紛紛表示不夠過癮，起哄叫 Solar 重唱一次。寵粉的 Solar 當然識做，馬上讓工作人員起歌再唱，讓歌迷大飽耳福。演唱會以《Colors》作結， Solar 亦表示：「今日非常幸福，真心希望 YONGSOON 們都會開心，要送走大家真的覺得很可惜，請大家小心回去。」並用廣東話叫大家「小心啲返屋企」、「多謝大家嚟支持我」，為今次演唱會完美落幕。