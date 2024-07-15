MAMAMOO隊長Solar來港首開個人騷 苦練廣東話唱《凡星》

韓國女團 MAMAMOO隊長Solar首個香港個人演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》，早前於亞博11 號展館順利完成，向來寵粉的 Solar特定為香港粉絲苦練廣東話，驚喜獻唱陳蕾的《凡星》，誠意十足。Solar自爆抵埗後馬上夜遊香港，覺得很有舊時港產片的感覺，更幻想自己成為港產片的主角。
今次演唱會為呼應以「顏色」作為主題，特意用黃、藍、紅色去區分不同的分段，非常有心思。Solar在會上不時問「大家玩得開唔開心呀？」、「多謝」等，更自己用廣東話講出「同大家一齊跳入蜜糖罐」去進入黃色為主題的部分，連續唱了幾首以蜜糖為主題的歌曲，包括《Honey Honey》、《Honey Bee》、《Honey》等。 Solar 又指香港對她而言是個很有回憶的地方，因為所屬組合MAMAMOO曾在香港為歌曲《Wind Flower》拍攝 MV 。
寵粉重唱《凡星》
Solar又唱出個人版本的《Star Wind Flower Sun》之外，更和粉絲大合唱了 MAMAMOO 時期的 solo 歌曲《Hello》和新歌《But I》，又識做地叫粉絲做「香港BB」，為大家充滿能量。因為 YONGSOON 們(粉絲匿稱)大合唱 MAMAMOO 送給 MOOMOO 的粉絲歌《I Love Too》， Solar感動到再次現身，獲粉絲送上驚喜影片和蛋糕。
Solar亦準備驚喜回贈，苦練廣東話演唱陳蕾的《凡星》，但 YONGSOON 們紛紛表示不夠過癮，起哄叫 Solar 重唱一次。寵粉的 Solar 當然識做，馬上讓工作人員起歌再唱，讓歌迷大飽耳福。演唱會以《Colors》作結， Solar 亦表示：「今日非常幸福，真心希望 YONGSOON 們都會開心，要送走大家真的覺得很可惜，請大家小心回去。」並用廣東話叫大家「小心啲返屋企」、「多謝大家嚟支持我」，為今次演唱會完美落幕。