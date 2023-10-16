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娛樂
2023-10-16 22:30:33

MAMAMOO+來港開騷 頌樂玟星12．20與粉絲過聖誕

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MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，年底來港開騷。

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，將於1220日在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》。

MAMAMOO+是由MAMOMOO隊長頌樂及Rapper玟星所組成，去年8月推出首支單曲《Better》後，大獲好評。今年先後推出單曲碟《ACT 1, SCENE 1》及迷你專輯《TWO RABBITS》，其中8月推出的迷你專輯《TWO RABBITS》以兔仔作為專輯概念，頌樂與玟星為主打歌《dangdang》編排雙人兔子舞，舞姿既可愛又活潑，一度掀起話題。《TWO RABBITS》發行後，在全球13個國家及地區的iTunes專輯排行榜佔據冠軍位置，成績亮麗，堪稱「最強小分隊」。

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MAMAMOO+香港站會是今次巡迴的最後一站。

MAMAMOO+早前宣布舉行首個亞洲巡迴Fan Concert，並已於上月在首爾揭幕。頌樂及玟星在Fan Concert上帶來20多首歌曲，又將大部分歌曲重新編製，讓MOOMOO們有耳目一新的感覺，更特製演唱會專屬QR Code跟粉絲溝通互動，演唱會海報設計也破格使用QR Code作主題，來代替成員靚樣。日本站剛於本月初完成，接着會移師到台灣、新加坡、印尼及菲律賓演出。香港站會是今次巡迴的最後一站，而且演出日子非常接近冬至及聖誕節，香港MOOMOO們屆時可以與MAMAMOO+提早度過佳節。

門票將於明日(17)上午10時，透過HK Ticketing公開發售，而亞洲萬里通會員更可以透過國泰Lifestyle網站積分兌換演唱會門票。票價分為1580港元、1180港元、780港元，購買門票者可參加單獨合照、團體合照、觀看綵排、簽名海報等多項粉絲福利的抽籤活動。

MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG

期：20231220（星期三）

時間：晚上8時正

場地：香港會議展覽中-展覽廳5BC

票價：HKD$1580 / $1180 / $780

門票公開發售日期：20231017日（二）上午10

購票網站：HK Ticketing

亞洲萬里通會員優惠：可以透過國泰Lifestyle網站積分兌換演唱會門票

 

巡迴Fan Concert官方周邊商品可於2023年10月17日（二）下午5時起，在網上預訂。

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