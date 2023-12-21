MAMAMOO+開騷｜蔡思貝入場支持 頌樂玟星挑戰COLLAR《OFF/ON》

韓國女團MAMAMOO成員頌樂與玟星組成的MAMAMOO+昨日(20日)來港開騷，這亦是她們在亞洲巡唱的最後一站，吸引大批fans到場支持，全場爆滿。蔡思貝出席完無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會之後，使到會展跟朋友一齊入場睇騷，非常開心。

演唱會於晚上8時開始，二人以一身粉紅造型出場，頌樂更大騷美腿。她們唱完《Aniri》及《Chico malo》之後，更以廣東話跟在場fans打招呼。由於明天是玟星的31歲生日，香港fans更特別為她準備了打氣影片及蛋糕，令她非常感動。

跳COLLAR的《 OFF/ON》

頌樂與玟星輪流演出之後，來到跳舞挑戰環節，大會播出不同的歌曲，她們需要按照音樂立即想出不同的舞步去配合，播出的歌目除了有IVE的《I AM》、(G)I-DLE的《Queencard》、NewJeans的《Super Shy》及防彈少年團成員Jungkook的《Seven》外，更有本地女子組合COLLAR的《OFF/ON》，令人大感驚喜。

其後她們走落台跟觀眾互動，令全城引來一陣鬨動，二人先後在台上呼籲大家要守秩序。到演唱會尾聲，二人向fans承諾會好好努力，希望可以盡快再來港跟大家見面。