熱門搜尋:
彩虹邨重建 聖誕節2023 冬至 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-21 16:13:26

MAMAMOO+開騷｜蔡思貝入場支持 頌樂玟星挑戰COLLAR《OFF/ON》

分享：

MAMAMOO+昨日(20日)來港開騷，頌樂更大騷美腿。

韓國女團MAMAMOO成員頌樂與玟星組成的MAMAMOO+昨日(20日)來港開騷，這亦是她們在亞洲巡唱的最後一站，吸引大批fans到場支持，全場爆滿。蔡思貝出席完無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會之後，使到會展跟朋友一齊入場睇騷，非常開心。

蔡思貝出席完無綫活動之後，便到會展看騷。

全場預祝玟星生日

演唱會於晚上8時開始，二人以一身粉紅造型出場，頌樂更大騷美腿。她們唱完《Aniri》及《Chico malo》之後，更以廣東話跟在場fans打招呼。由於明天是玟星的31歲生日，香港fans更特別為她準備了打氣影片及蛋糕，令她非常感動。

大會播出COLLAR的《OFF/ON》，MAMAMOO+聞歌起舞，超驚喜。

MAMAMOO+一度走到台下跟大家近距離接觸。

跳COLLAR的《OFF/ON》

頌樂與玟星輪流演出之後，來到跳舞挑戰環節，大會播出不同的歌曲，她們需要按照音樂立即想出不同的舞步去配合，播出的歌目除了有IVE的《I AM》、(G)I-DLE的《Queencard》、NewJeans的《Super Shy》及防彈少年團成員Jungkook的《Seven》外，更有本地女子組合COLLAR的《OFF/ON》，令人大感驚喜。

其後她們走落台跟觀眾互動，令全城引來一陣鬨動，二人先後在台上呼籲大家要守秩序。到演唱會尾聲，二人向fans承諾會好好努力，希望可以盡快再來港跟大家見面。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受