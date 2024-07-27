MAMMA MIA!｜首場獲名人紅星捧場讚精彩 唱《Dancing Queen》掀高潮

英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》，香港站昨日（26日）假灣仔演藝學院歌劇院揭開序幕。首場觀眾反應非常好，大讚音樂劇笑點百出，演員歌精舞勁，國際級的演出水準，名不墟傳。 音樂劇首場演出，座無墟席，獲眾多城中名人紅星捧場，包括名人甘比、翁靜晶、蔡思貝、周國豐、馬詩慧及女兒Irisa、童愛玲、歐陽妙芝及兒子方玉亨、劉曉彤，蔡一智、伍仲衡、森美、謝茜嘉、梁文禮、張寶華、雲浩影、黃淑蔓、關嘉敏、Jeremy Fung、徐沛之、周俊輝、陳明熹、電影導演何爵天等，場面星光熠熠。大會在歌劇院門外，設置寫上Dancing Queen的銀色公仔箱，成為嘉賓們的「打卡」熱點。

伍仲衡有讚冇彈 音樂劇甫開場，觀眾已歡呼聲不斷，當唱出耳熟能詳歌曲，如《Dancing Queen》、《Mamma Mia》、《I Have a Dream》及《Money, Money, Money》，觀眾反應最為熱烈。演出完結後，演員們重返舞台謝幕，並再次演唱《Mamma Mia》及《Dancing Queen》。飾演Donna一角的斯蒂夫帕里(Steph Parry)用廣東話跟觀眾打招呼說：「大家好！」Steph再帶動全場大合唱《Dancing Queen》，掀起全晚高潮，有不少觀眾高呼「Encore」。最後Steph請全場觀眾打開手機燈，與全體演員大合照。散場時，伍仲衡分享興奮心情，坦言好感動，大讚演員超高水準，並形容：「演得好、跳得好、唱得好！」自言欣賞過程相當享受。