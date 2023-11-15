Mandy被封牛隊長為圓女團夢每日三路23層樓梯 Vian被召入Me&以為網騙

由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的女團Me&正式出道，日前於商場快閃跳舞，3女首度公開與觀眾見面，當日Mandy亦獲兩位隊友送上蛋糕，預祝她今日23歲生日。原來3女去年已埋班，各人在公司的YouTube頻道剖白被「點名入團」後的心路歷程，Mandy興奮夢想成真、Feanna挑戰跳舞壓力爆煲、Vian自爆以為被網騙。

Mandy接受地獄式訓練

3女埋班後，Mandy和Feanna跟韓國老師學跳舞，因疫情關係無法親身上堂，只能每星期三天靠上網上課。其他日子練舞、鍛練體能和學唱歌，還要應付原本模特兒、演員和歌手的幕前工作。每天早上7時現身健身室的Mandy說：「有夢想成真嘅感覺，所以無藉口唔努力！」她又稱：「我性格『唔輸得』，好努力好想做好每一件事。」她更為自己設定地獄式體能訓練計劃，每日掌上壓、Sit Up和深蹲各100下，以及3次來回跑23層樓梯，然後再打1 小時籃球，才開始返公司學跳舞。由於思想較成熟，加上勤奮鍛練被同事封為牛隊長。

Feanna對跳舞缺自信

對於已是出道歌手的Feanna而言，加入跳唱女團Me&的最大挑戰是跳舞，她分享：「我一直好想學跳舞，只係以前無機會。因為一開始跳得唔好，令我唔鍾意跳舞，好大壓力。做得唔夠好，好無自信，令我好驚。」樂天的她決定勇敢面對，她說：「我知自己跳得唔夠好，但我有好努力去做。（諗過放棄嗎？）當然唔會，唔可以放棄，我人生冇『放棄』兩個字，答應嗰一刻已經決定全力以赴，跳舞最緊要練習，一定有啲基本嘢可以靠練習練到嘅！」她自稱是「康樂組組長」，主動約Mandy和Vian行街、食飯、Shopping和睇演唱會，建立友誼。