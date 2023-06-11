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娛樂
2023-06-11 18:38:44

Mandy譚旻萱爭取與姜濤射波battle覆啅 「籃球女神」曾爆喊夢見高比拜仁

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籃球女神Mandy(譚旻萱)與姜濤合作拍防止HPV微電影，兩人今日(11日)出席《與HPV的距離》互動劇情影片的首播活動。在片中兩人落場鬥波，打得投入，鏡頭外Mandy與姜濤互相挑機，一對一射籃對賽，Mandy受訪時大讚姜濤眼界準，一射入籃，「不過佢轉頭就走咗，唔俾我覆，我喺度講多次，希望佢俾我覆啅。」她自言有信心打贏姜濤，「大家都打籃球，會尊重對手，認真地battle，無奈那天不夠時間，不過也證實他打籃球好勁。」她表示暫未知兩人會否再合作，但直言對方專注投籃的一刻很charm。

Mandy出席HPV 微電影發布會。 Mandy與姜濤合作拍預防HPV微電影。(林俊源攝) Mandy與姜濤合作拍預防HPV微電影。(林俊源攝) Mandy與姜濤齊齊睇《與HPV的距離》互動劇情影片的首播。(林俊源攝) Mandy與姜濤齊齊睇《與HPV的距離》互動劇情影片的首播。(林俊源攝) Mandy與姜濤出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會，與粉絲玩遊戲。(林俊源攝) Mand出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝)

被小學生圍

兩人拍攝當日，遇上一班小學生到附近旅行，Mandy笑言：「好多小朋友圍住我哋，都幾群情洶湧㗎，後尾要老師提佢哋『我哋今日唔係嚟睇明星㗎！』小朋友先依依不捨咁走。」她透露雖已圍著布拍攝，仍有不少學生趴在地上偷看，場面搞笑。MIRROR三子姜濤、Edan(呂爵安)和Stanley(邱士縉)有機會與現役NBA籃球巨星達米安利拿特(Damian Lillard)見面，Mandy坦言亦很羨慕，問到最想見哪位籃球明星？她毫不猶豫選了中學時的偶像高比拜仁，更自爆曾經發夢見他教自己打波，令夢中的她激動爆喊，最後喊醒了。

Mand與姜濤出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy、姜濤和岑珈其出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy、姜濤和岑珈其出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝) Mandy出席《與HPV的距離》互動劇情影片發布會。(林俊源攝)
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