Mandy譚旻萱爭取與姜濤射波battle覆啅 「籃球女神」曾爆喊夢見高比拜仁

籃球女神Mandy(譚旻萱)與姜濤合作拍防止HPV微電影，兩人今日(11日)出席《與HPV的距離》互動劇情影片的首播活動。在片中兩人落場鬥波，打得投入，鏡頭外Mandy與姜濤互相挑機，一對一射籃對賽，Mandy受訪時大讚姜濤眼界準，一射入籃，「不過佢轉頭就走咗，唔俾我覆啅，我喺度講多次，希望佢俾我覆啅。」她自言有信心打贏姜濤，「大家都打籃球，會尊重對手，認真地battle，無奈那天不夠時間，不過也證實他打籃球好勁。」她表示暫未知兩人會否再合作，但直言對方專注投籃的一刻很charm。