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娛樂
2024-06-20 20:02:45

Mandy譚旻萱變身人工智能女神 鬧市拍廣告獲途經司機驚喜送花

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譚旻萱為金融科技公司拍攝全新廣告，以性感女神姿態現身鬧市。

譚旻萱為金融科技公司拍攝全新廣告，以性感女神姿態現身鬧市。

譚旻萱（Mandy）由籃球女神搖身一變成為人工智能女神，為金融科技公司拍攝全新廣告，Mandy更跳過界，以個人唱跳形式參與拍攝，她又換上全白色露肩裝以性感女神姿態現身鬧市，惹來不少途人圍觀，有行經的車輛司機更送上花束予Mandy，非常搞笑！

Mandy變身人工智能女神現身街頭。

Mandy變身人工智能女神現身街頭。

Mandy對這身造型感到非常驚喜，她笑說：「因為平時衣着比較隨意，所以只有工作嘅時候會着得高貴啲，可以令大家感覺到呢一陣貴氣，我都好開心！今次拍攝要扮演專業人士同Fintech達人咁，仲有唔同造型，相信會帶到驚喜畀大家！另外，今次我哋喺街頭拍攝，因為遇上大雨關係，都擔心唔能夠完成，不過好彩天公造美，去到現場停咗雨，最後順利完成。」提到被途人圍觀，更有途徑的司機送上花束，Mandy說：「好多謝呢位朋友，架車喺我身邊經過，突然送上一束花畀我，真係好好笑。」此外，Mandy在廣告中挑戰個人跳唱，客戶為Mandy度身訂造一首廣告歌，加上一輪熱舞，唱歌、錄音、排舞，簡直是MV級的拍攝，今次的Fintech廣告更令Mandy學了很多金與科技的小知識，令Mandy又一突破：「今年真係充滿挑戰嘅一年，今次拍廣告係我第一次挑戰個人跳唱，同相熟嘅排舞老師丹儀一齊練舞、學習，好過癮！下半年會有更多新挑戰，而家好好裝備，學武術、跑山、跑步、打拳，好期待之後有更多新嘅作品見大家。」

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譚旻萱為金融科技公司拍攝全新廣告。 Mandy對這身造型感到非常驚喜。 Mandy在廣告中挑戰個人跳唱。 Mandy在廣告中挑戰個人跳唱。
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