Mani霍汶希受邀演講 分享效力英皇長達30年經歷

由國際性雜誌《彭博商業周刊（中文版）》主辦的The Year Ahead展望2024峰會日前於在上海舉行。今年是「The Year Ahead展望」峰會在中國舉辦的第九年，立足全球重新開放融合的新背景，英皇（北京）文化發展有限公司CEO、香港英皇娛樂集團COO霍汶希（Mani）受邀演講，分享最新一年的經歷和成長。

Mani演講的主題為「新時代的城市娛樂」，她與觀眾分享了過去三十年的從業經歷，探討新媒體時代娛樂行業的變化和未來的發展趨勢，Mani：「我很幸運能夠找到自己喜歡的職業，還有遇到我公司的老板對我的扶持。」Mani表示在英皇娛樂工作了三十年，並表示：「我們公司有一個傳承的精神，就是一代帶一代。從我做經紀人開始，我一直都要培訓不同的經紀人、藝人。我們的藝人出道之後，也會帶著兄弟姐妹新人出道。」