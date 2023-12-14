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娛樂
2023-12-14 16:32:10

Mani霍汶希受邀演講 分享效力英皇長達30年經歷

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霍汶希日前在上海受邀演講，分享最新一年的經歷和成長。

霍汶希日前在上海受邀演講，分享最新一年的經歷和成長。

由國際性雜誌《彭博商業周刊（中文版）》主辦的The Year Ahead展望2024峰會日前於在上海舉行。今年是「The Year Ahead展望」峰會在中國舉辦的第九年，立足全球重新開放融合的新背景，英皇（北京）文化發展有限公司CEO、香港英皇娛樂集團COO霍汶希（Mani）受邀演講，分享最新一年的經歷和成長。

Mani演講的主題為「新時代的城市娛樂」，她與觀眾分享了過去三十年的從業經歷，探討新媒體時代娛樂行業的變化和未來的發展趨勢，Mani：「我很幸運能夠找到自己喜歡的職業，還有遇到我公司的老板對我的扶持。」Mani表示在英皇娛樂工作了三十年，並表示：「我們公司有一個傳承的精神，就是一代帶一代。從我做經紀人開始，我一直都要培訓不同的經紀人、藝人。我們的藝人出道之後，也會帶著兄弟姐妹新人出道。」

Mani演講的主題為「新時代的城市娛樂」，她與觀眾分享了過去三十年的從業經歷。

Mani演講的主題為「新時代的城市娛樂」，她與觀眾分享了過去三十年的從業經歷。

談及娛樂行業從傳統媒體到新媒體時代的變化，Mani感受良多：「八十年代、九十年代、00年代有很多巨星，包括張國榮、梅艷芳、張曼玉，但你很難在街上見到他們，你永遠都是在電視或者戲院的螢幕上見到他們，會覺得遙不可及。在新媒體時代，所有的藝人都可以在不同的平台、媒體出現，所以對於現在的藝人來說，重要的是他們自己本身的實力夠不夠硬、性格好不好。」據她觀察，現在娛樂圈裹能夠火紅的人很多，爆紅的人也很多，但是能夠憑實力一直紅下去、長久在圈內發展的人卻是極少數。

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Mani坦言對於未來仍有很多挑戰，其中之一就是如何在新媒體時代推廣作品：「現在要宣傳好一個作品真的非常難。除了花錢、花資源，每個方向、每個作品都有不同的宣傳方式。所以我們要設立不同的團隊去研究『怎麽宣傳』，在宣傳的速度上，也要追着觀眾的口味和媒體傳播的方式，要追着改變。」

Mani很幸運能夠找到自己喜歡的職業，還有遇到好老板對她十分扶持。

Mani很幸運能夠找到自己喜歡的職業，還有遇到好老板對她十分扶持。

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