Marco葉振弘@P1X3L推首支個人單曲 《海島與少年》 「搵命搏」攀山涉水拍MV

男團P1X3L成員Marco葉振弘推出首支個人單曲《海島與少年》，成為繼Phoebus吳啟洋後第二位出solo的成員，抒情曲風領樂迷走進Marco的內心世界。新歌令人聯想到Marco瞓身參與的綜藝節目《大海男兒》，鍾說填的歌詞亦令他回想拍節目時遇挑戰、失敗和重新振作的經歷。為了營造青春男孩成長蛻變的感覺，他要攀山涉水前往懸崖頂拍MV，可說是搵命搏。

由《全民造星II》到組成P1X3L，再到推出個人作品，22歲的Marco歌唱、跳舞、演戲都有涉獵，在綜藝節目中的亮眼表現深得觀眾喜愛。出道逾兩年，Marco終迎來首支個人單曲，《海島與少年》由徐浩作曲、監製、聯同黃兆銘編曲，並由鍾說填詞，「這首歌是由徐浩為我度身訂造，一開始我想他寫首慘情歌給我，聽demo時覺得有種失落、失戀的鬱悶感覺，跟我現實生活經歷的事很相似，試過追女仔失敗，生活上又經歷一些不如意事。去到副歌，感覺就像出走去旅行，沿途美景為大家帶回好心情，所以最後我跟徐浩說，這首歌還是開心一點吧，帶一個good vibe給大家。」

攀山涉水搏到盡

《海島與少年》令Puzzle(P1X3L粉絲稱呼)們想起Marco瞓身參與的綜藝節目《大海男兒》，鍾說的詞亦令他感性起來，想起拍攝該節目的點滴，他說：「鍾雪所寫的詞，有一句寫到『隨大海呼喊／在群島深處釋放所有記憶』，令我想起《大海男兒》的情節，想起拍攝時遇到種種挑戰、難關，面對過失敗、挫折，例如我潛水失敗了，隊員Phoebus卻成功考獲執照，我失敗當刻的確很傷感，但之後就重新振作，繼續去追自己的夢想。」

MV為了營造青春男孩成長蛻變的感覺，Marco上山下海遊走於樹林、懸崖、火車路旁等，最令Marco印象深刻的是攀上超高懸崖上拍攝，他先要脫去MV的服裝踩著在海中突出的岩石過去懸崖，可謂「搵命搏」，他滿有自信表示，「我有不停鍛鍊身體，拍MV時有足夠的體力應付。我覺得很值得，因為這個遼闊的畫面很能夠表達出我的內心世界，感謝團隊跟我一起拼搏。」