Marco@P1X3L感慨無拍拖運 ROVER互影黑圖亨仔經常中招

P1X3L與ROVER今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會，P1X3L屆時會與泰國人氣男子組合ATLAS crossover，但三子坦言泰文太難，可能會在舞蹈上多些交流。Phoebus透露近日忙於拍綜藝節目，加上天氣轉涼令到其聲音有點沙啞，所以今日表現比較靜。

除了Phoebus有得拍節目，Marco的戀綜也拍攝完畢，他透露除了香港女仔外，也有台灣美女一齊拍攝。問到他喜不喜歡嬌嗲的女仔，Marco表示會怕羞，但在旁的George就直謂︰「係男人都鍾意啦！」

Marco列出擇偶條件，表示喜愛女孩子要孝順及善良。問到他拍完節目之後，有沒有提升戀愛技巧，他稱仍是原地踏跑，笑謂跟愛情這回事沒有緣份，要重新投胎，盼下世做女仔。他更表示如果是女仔一定會揀Phoebus，並笑George「太快」，因為對方是個很進擊的男仔。George立即表示「太快」是指相處很快。