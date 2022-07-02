P1X3L 成員Marco(葉振弘)早前在ViuTV節目《有酒今晚吹》中，被Sica(何洛瑤)借醉示愛，Sica被好友爆料，指平時活躍多言的她一見到Marco即變「鵪鶉」。其後，兩人在合作主持《男女自然觀察學會》更以情侶檔演表白短劇，不少粉絲都好奇這對「熒幕情侶」會否有後續發展，而兩人真的有下文，就是齊齊翻唱Jay Fung馮允謙的冧豬情歌《報復式浪漫》。而P1X3L的好兄弟Phoebus(吳啟洋)則在IG Story轉發兩人合唱片段，寫著：「恭喜Marco」並貼上新娘新朗和鑽石婚戒的emoji。
甜笑對望
這次合作由JNYBeatz充當「媒人」促成，擅長Hip Hop風格，平時造開Beat的JNYBeatz，不但為《報復式浪漫》重新編曲，並為他倆彈琴伴奏。兩人在錄音室翻唱歌曲時，不時甜笑對望冧到爆，平時傻氣的Sica頓變小鳥依人，令錄音泛起粉紅泡泡。Marco亦收起平日「傻更更」的綜藝感，大晒唱功演繹《報復式浪漫》，即使高音、轉音全部都輕鬆駕馭，與Sica一唱一和，隔住個mon都feel到甜到漏。
附合擇偶條件
面對Sica當面表白，Macro其實都有所「表示」，原來他都有留意《造星4》，好開心得到Sica欣賞之餘，仲大讚對方「跳脫又善良」，恰恰與自己的擇偶條件吻合。未知今次合唱過《報復式浪漫後》，會否有更進一步發展呢？