P1X3L 成員Marco(葉振弘)早前在ViuTV節目《有酒今晚吹》中，被Sica(何洛瑤)借醉示愛，Sica被好友爆料，指平時活躍多言的她一見到Marco即變「鵪鶉」。其後，兩人在合作主持《男女自然觀察學會》更以情侶檔演表白短劇，不少粉絲都好奇這對「熒幕情侶」會否有後續發展，而兩人真的有下文，就是齊齊翻唱Jay Fung馮允謙的冧豬情歌《報復式浪漫》。而P1X3L的好兄弟Phoebus(吳啟洋)則在IG Story轉發兩人合唱片段，寫著：「恭喜Marco」並貼上新娘新朗和鑽石婚戒的emoji。