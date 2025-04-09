Marf將COLLAR帶上Coldplay舞台 Gao感動到喊：佢已係Next Level

COLLAR隊長Gao沈貞巧今日出席劇集《麻甩媽咪》記者會，她在劇中演黃德斌女兒，是一個冷漠又生人勿近的女生，與邱傲然Tiger關係曖昧，首次與Tiger合作，她指Tiger思想比實際年齡成熟，但估不到也有搞笑一面，談到首天拍攝，Tiger為她蓋被時失足壓在她身上，Gao笑言，「那刻我大了，就這樣破了冰，我覺得很搞笑，馬上沒那麼尷尬。」她續指兩人的化學作用很搞笑，呼籲大家期待。

睇Marf上台眼濕濕

談到隊友Marf昨晚擔任英國著名樂隊Coldplay 香港站暖場嘉賓，並以廣東話與Chris 合唱《We Pray》，獲對方大讚amazing更要求再唱一次，作為台下觀眾的Gao大表感動，她表示見全場爆滿，氣氛超正，對Marf的表演讚不絕口，「Marf好型，好為佢感到驕傲，無諗過佢唱《idc》，我哋完全唔知佢歌單，佢話要畀驚喜我哋，佢用廣東話講『我係COLLAR嘅Marf』係好感動，佢暖場嗰part 有少少戥佢緊張，去到合唱係係預計過，我真係市民GAO咁入場，我覺得佢好叻，我喊咗。」

Marf唱《idc》有原因

談到Marf獲主音Chris Martin大讚並要求重唱，Gao 表示因現場回音太大，起初聽不清楚重唱原因，經友人解釋後，已即時落淚，全隊COLLAR也有捧Marf場，據她所知，眾人也有落淚。她又透露完騷後，Marf亦有在群組發訊息鼓勵大家，「佢希望我哋聽到COLLAR嘅歌有個好嘅感受，佢真係帶咗我哋上呢個台，我都希望有朝一日我哋7個人可以上呢個舞台。」

