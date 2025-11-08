Marf新歌《海》紀錄自己成長 落海拍MV凍到騰騰震

COLLAR成員Marf邱彥筒，日前推出年度第三首單飛作品《海》，今次曲風以鮮有的慢歌為主，希望透過旋律予人紓壓的感覺，為配合主題，Marf專誠到龍蝦灣石灘出海拍攝歌曲MV，身穿單薄襯衣的她，在天氣轉涼的情況仍然落水，在風浪下由朝拍到晚，表現專業。
發掘小朋友聲
《海》顧名思義以海為主題，希望透過海帶給人一種療癒的感覺，Marf表示：「呢首歌畀人好自然嘅感覺，好似一首瞓唔着聽嘅純音樂咁，無論喺唱歌定歌曲背景，都會有海浪聲同海鷗聲，就係想畀大家好舒服感覺，亦希望大家可以感受到我對海嘅感覺，海畀到我一種好放鬆、自由感。」Marf還笑說歌曲有另一特點：「另一個特質，經過今次嘗試，發現到自己把聲原來都幾有小朋友感覺。」
狗狗出現超開心
為拍攝《海》MV，Marf專誠到龍蝦灣石灘出海拍攝，她說：「唔想辜負歌名，想畀大家見到海，置身海中、聽海浪聲嘅感覺，希望用畫面去呈現。」雖然在鏡頭前，Marf在水中呈現出舒服感，但鏡頭後，Marf卻凍得騰騰震，身穿單薄襯衣的她，每次Cut機都要穿上羽絨保溫。縱使拍攝過程「艱苦」，但她依然可以苦中作樂，Marf指：「冇諗過呢度係熱門散步嘅地方，見到有好多狗，當我拍攝期間，畀個假髮箍到個頭就快裂開嘅時候，有兩、三隻唐狗向我投懷送抱，令我有一種好安慰感覺。」
記錄成長想法
此外，《海》是Marf繼《I’m Marf-elous 》後，再一次為MV落水拍攝，未知兩首歌曲是否有前後呼應？Marf認為兩首歌可以說是記錄她的成長及對事情想法：「兩首歌嘅MV都係同一個導演，同佢感受上、諗法會容易Connect，再次同佢合作，第一下諗法就同《I’m Marf-elous 》關連番；兩首歌可以話係講唔同時段嘅我，之前《I’m Marf-elous 》講堅強堅毅突破難關，面對困難依然係搏到盡，而今次都係面對困難，但就會平靜好多，其實硬淨一段時間，都會攰，攰就要搵出口，而呢首歌就做咗個出口畀自己。上次首歌講我被捉去做實驗，所以不斷逃跑，今次我喺海上飄浮，已經唔記得所有發生過嘅事，煩腦冇咗，海洋將所有事情沖淡。」