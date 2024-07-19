Marf直認燦子fans 到又一城工作室掃貨贈隊友

女團COLLAR成員邱彥筒(Marf)，今日於又一城出席《玩轉燦子工作室》限定店開幕活動，直認是燦子超級fans的她，笑言燦子是生活中好幫手：「多謝燦子，透過豐富表情包，幫我表達出『不能說的情緒』，真係好使好用。」當Marf走到間限定店，發現多款精美周邊產品，她兩眼發光說：「3款特別版燦子，正好適合送俾COLLAR中3位『P牌仔』Gao、Candy及Ivy So，俾佢哋放新車就最好不過。」

跟cute爆的燦子布置合照一輪後，Marf隨即轉移「戰線」，跟燦子與家庭成員爆趣互動，她先到訪《玩具生產工場》，見證燦子、小琪、酷瑪、小淑、燦爸、燦媽、燦爺爺和燦婆婆的鬼馬頭像貼圖一次過登場；又細心欣賞由作者專誠為又一城親筆設計的畫作，令她歎為觀止。Marf說：「自己一直喜歡設計與藝術，深明『魔鬼在細節』的道理，又一城今次的《玩轉燦子工作室》在細節上花了很多心思，值得大家一睇再睇，我之後也會相約COLLAR好姊妹一起來打卡，相信大家一定影到不捨得離開，各位Muffins也要多多捧場呀！」

Marf最後更成功挑戰《玩轉燦子挑戰站》，贏得限量版燦子紙扇，並說：「我知道My FESTIVAL會員可額外專享購物禮遇，免費換領限量版超可愛立體耳朵酷瑪與燦子雨傘，大家也知道香港最近天氣反常，時晴時雨，雨傘已成為日常生活的必需品，能夠擁有如此可愛的雨傘，每天返工也有好心情呢！」早前忙完拉闊音樂會的Marf，預告會繼續歌視兩棲發展，新歌及新劇正密鑼緊鼓籌備中，更希望有機會進軍大銀幕，如燦子一樣「以表情說話」。

又一城《玩轉燦子工作室》由7月19日起至8月20日舉行，場內除了有多個打卡熱點，期間限定店亦發售多款獨家限定產品，購物滿指定金額，還可換領限量精品，萬勿錯過。