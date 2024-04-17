Marf邱彥筒@COLLAR抗拒情侶裝 不介意為男友Locker襯衫

COLLAR成員邱彥筒(Marf)型格十足，加上天生衣架身形，自出道以來一直是品牌寵兒，向來是潮流icon。最近她獲邀擔任「Spring into Fashion」換季企劃，設計多個春夏至chill潮look，並分享時尚百變的穿搭心得。早前公開認愛的Marf，雖未能接受「襯到絕」的情侶裝，但不介意為男友林家熙(Locker)襯衫，「我會先觀察對方的心情去決定如何搭配，如果當天對方不想穿得太正式，便為他配襯隨性、舒服一點的造型，最重要是要有獨有的氣場。」

雙子座的Marf自認從小貪靚，入行後經常與不同的造型師合作，交流mix & match心得，她認為fashion沒想像中難接觸，「其實很簡單，只要大膽一點，不需過份介意別人的目光，自己覺得舒服，穿起來自然會有信心。」熱愛時裝的Marf自言從不胡亂購物，笑言「Team Times」會員可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌的電子現金券，還可以於30多家品牌購買最新春夏新裝，定會通知COLLAR好姊妹，振興香港經濟之餘，更更可買靚衫交換著。

襯衫如角色扮演

至於穿搭之道，Marf坦言全靠想像：「可能那天想做一位賽車手，便會打扮成賽車手般；有時想扮婆婆，便會配襯復古婆婆Look；那天想打扮成一個男孩，我便會將恤衫攝入低腰牛仔褲裡，戴上帽便外出，所以我的配搭哲學就是角色扮演，讓自己當天有一種特別的感覺。」

Marf認為特色單品能為穿搭畫龍點睛：「我很少把顏色拼得很亂，私服多數很樸素，最愛大地色系，有時會添加一些頸鏈、鼻環、耳環或腰帶令打扮不太單調。如果要穿誇張一點的衣服，便會配搭一、兩件比較貼地及普通的單品，這就是我的秘訣！」她自爆家有過百對耳環及鼻環，各式帽子也有逾百頂，至於今季的時尚單品，Marf首選皮帶：「配襯T恤或裙子也適合，只要有不同種類的皮帶或腰帶，都可以令當日的造型更fun！」