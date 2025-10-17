Marf邱彥筒獲Eason點名稱讚：受寵若驚 公開爭取COLLAR赴日韓交流(有片)

COLLAR成員邱彥筒(Marf)今日(16日)現身中環出席品牌專門店的開幕活動，同場還有韓國男星李洙赫、MIRROR成員AK江𤒹生、王丹妮、呂爵安(Edan)細妹呂蕙如(小如豬)、何超蓮、陳書昕、林宣妤等。談到與李洙赫同場，Marf即變小fans，「我好鍾精靈系或怪美的男生樣，我好耐之前已有睇佢做戲，同埋好想聽佢把聲，我慶幸之前喺韓國event都見過佢一次，希望有機會望見一眼，望到就得。」不過她希望保持優雅，無意主動集郵，「唔想變成迷妺，好cool咁喺側邊同佢點頭就算。(想同佢講乜？enjoy Hong Kong，感覺舒服啲。」談到買「包包」心得，Marf開心分享，收到邱媽媽和男友林家熙(Locker)齊齊送的靚手，「收到兩個人嘅愛！」邱媽媽獲網友大讚年輕，與Marf猶如兩姊妹，但Marf強調母親無意投身幕前，「曾經有節目邀請，我都有問過佢，但佢話唔好，我IG係獨家平台可以見到佢。」

談到陳奕迅(Eason)早前接受Do 姐時，談到新生代歌手時，點名稱讚她，「我好鍾意Marf，she is really good，我覺得佢好自然，好有表演才能。」Marf坦言也有朋友send給她看：「多謝佢，覺得受寵若驚。佢係好好嘅前輩，好多嘢值得學習，好開心被見到，覺得佢哋全家人都好值得留意，無論係風格和工作態度。」問到可會想跟Eason合作，Marf就表示順其自然，反而期待與Eason女兒陳康堤(Constance)，感覺大家聽歌風格和時裝觸覺相近。至於《全民造星VI》師弟與盧瀚霆(Anson Lo)往韓國舞台表演，她笑言，「好開心，仲帶啲妒忌，點解我嗰年冇。」她認為韓國的K-POP文化很值參考和學習，更為COLLAR公開爭取，「COLLAR都想去韓國或日本進修，成為更好嘅COLLAR。」

劉俊謙蔡思韵愛得低調 王丹妮(Louise)近日為電影《梅艷芳》4K復修版宣傳，談到早前首映禮不見劉俊謙現身，Louise就表示事前不知他與蔡思韵結婚，跟大家一樣透過社交平台得知喜訊，「大家都知佢哋都好低調，都係佢哋可愛之處，我哋身邊嘅人都好支持，希望佢哋永結同心，白頭到老。」不過她就無意跟一對新人分享夫妻相處之道，「每對couple相處方式唔同，所以唔會分享相處之道。」她形容自己跟丈年較「buddy」未必適合其他夫妻。Louse又大爆老公羅孝勇買「包包」的品味跟自己大不同，「佢買過一啲款，好難帶出街用，有啲浮誇，平時好難帶出街，不過一啲同佢嘅特別日子，都會拎出嚟用。」