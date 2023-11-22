Marf難忘直踩廿幾個鐘拍團歌《Atypical》MV Candy直認COLLAR非典型：食極唔飽

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日(21日)推出今年第四首壓軸團歌《Atypical》，除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞，MV內容更是破天破非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中Candy與Winka更獻出了第一次，體會騎巨型道具馬及室內拍攝落雨鏡頭。

鼓勵破格 忠於自己

《Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裡，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR，在現實生活中，會有甚麼Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」

作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物(元素)估唔到今次真係有機會試騎馬。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。