熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-22 12:30:00

Marf難忘直踩廿幾個鐘拍團歌《Atypical》MV Candy直認COLLAR非典型：食極唔飽

分享：
女團COLLAR推出今年第四首壓軸團歌《Atypical》

女團COLLAR推出今年第四首壓軸團歌《Atypical》。

Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日(21)推出今年第四首壓軸團歌《Atypical》，除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞，MV內容更是破天破非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中CandyWinka更獻出了第一次，體會騎巨型道具馬及室內拍攝落雨鏡頭。

Gao沈貞巧@COLLAR Candy王家晴@COLLAR Day許軼@COLLAR Winka陳泳伽@COLLAR Marf邱彥筒@COLLAR 李芯駖@COLLAR Ivy So蘇雅琳@COLLAR

鼓勵破格 忠於自己

Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裡，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR，在現實生活中，會有甚麼Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」

作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物(元素)估唔到今次真係有機會試騎馬。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。

COLLAR推出壓軸團歌《Atypical》 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。 COLLAR成員為壓軸團歌《Atypical》拍MV。

Ivy期待頒獎禮after party食叉燒

為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入，十分專業，問到拍攝過程中，可有趣事發生，Winka笑說：「一直都冇諗過會有宵夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食番嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂拍攝。」

提到即將踏入年底，COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知對此COLLAR可會感到壓力？Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加party，而Marf指十分期待可以在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的after partyMarf指：「Ivy好期待去after party度食嘢！」Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受