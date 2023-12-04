Marf@COLLAR拍新歌MV化身打女拍落水戲 談樂壇獎項：好驚令人失望

COLLAR成員Marf(邱彥筒)日前推出年度第4首單飛歌曲《I’m Marf-elous 》，找來湯令山作曲、監製，黃偉文填詞，作為年終壓軸單曲，為了展現歌詞忠於自己、奮力向前的精神，Marf在新歌MV中首次應付武打動作場面，更要落水拍攝，高呼新鮮又刺激。年尾各大樂壇頒獎禮臨近，Marf自言心情複雜：「拍完呢個MV，感覺鬆一口氣，因為全年計劃已經完成，複雜心情，就係因為要為下年作準備，頒獎禮臨近，聽到外界有不同評論，亦有鼓勵說話及期望，其實期望係好可怕嘅事，我好驚令人失望，我會好好平衡自己心情，攞獎呢啲嘢，有，當然會開心，因為會令對我有期望嘅人得到喜悅，但自己對獎項冇所謂，我對今年已感滿足。」

靜待一年伺機推出

Marf透露新歌《I’m Marf-elous 》早於去年已錄製好，一直尋找適合機會推出，作為本年度的總結歌曲，Marf覺最為合適，她表示：「經過一年嘅Solo生活，及COLLAR嘅生活，用呢首歌總結呢一年係好適合，好鍾意內裡歌詞，『無論人類多可怕、多了不起，我一樣有一種美、一抹鋒利』、『 無論求生如何難，仍無損巡遊的好天氣 』」意旨無論發生任何事，都不會受到影響，會忠於自己，努力嘗試、努力前行。

至於新歌MV，Marf表示錄好歌曲後，已覺得MV一定要有關於沙灘和海，所以今次有落水鏡頭，Marf說：「今次有落水，但臨拍攝前幾日，天氣開始轉涼，落水對自己嚟講係個新挑戰、一個好難忘同好特別嘅事情。」Marf笑言導演給予她不少新挑戰，除了落水，還有打鬥及動作場面，當中包括一幕由高空跳落一班朋友手中，感覺極之刺激，令她大呼「辛苦得來都好值得」！