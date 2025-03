Marf@COLLAR推出英文歌 期待4月為Coldplay任暖場嘉賓

本地女團COLLAR成員Marf(邱彥筒),昨日(14日)推出本年度首支個人單曲《To’pA’ti》,旋律上雖保持一貫節拍澎湃風格,但新歌卻以全英語為主,並揉合西班牙文,是繼《心好細 <3》英文版之後,第 二支個人英語單曲;而在MV上,Marf今次更大玩「戲味」,除找來多位演員參與演出,她更一人分 飾兩角,實行挑戰演技。 新歌《To’pA’ti》意思代表everything for you,不過這個everything for you所帶出的訊息,並非一般浪漫意指全為了你,Marf直言歌曲所帶出的意義更深層次:「呢個everything for you嘅感覺,唔係你攞啦,乜都係為你,而係我唔想再在乎,冇所謂嘅感覺,歌曲中唯一嘅三個字廣東話,就係『冇所謂』,亦都係一種人生態度。」