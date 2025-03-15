Marf@COLLAR推出英文歌 期待4月為Coldplay任暖場嘉賓

本地女團COLLAR成員Marf（邱彥筒），昨日（14日）推出本年度首支個人單曲《To’pA’ti》，旋律上雖保持一貫節拍澎湃風格，但新歌卻以全英語為主，並揉合西班牙文，是繼《心好細 <3》英文版之後，第 二支個人英語單曲；而在MV上，Marf今次更大玩「戲味」，除找來多位演員參與演出，她更一人分 飾兩角，實行挑戰演技。 新歌《To’pA’ti》意思代表everything for you，不過這個everything for you所帶出的訊息，並非一般浪漫意指全為了你，Marf直言歌曲所帶出的意義更深層次：「呢個everything for you嘅感覺，唔係你攞啦，乜都係為你，而係我唔想再在乎，冇所謂嘅感覺，歌曲中唯一嘅三個字廣東話，就係『冇所謂』，亦都係一種人生態度。」

提到《To’pA’ti》的幕後製作團隊，跟單飛出道的第一首歌曲《~Silencio…Shh》一樣，Marf認為感覺非常特別：「同幕後團隊相識咁多年，相隔三年再攜手合力去做歌，好似一個周期咁，對於自己嚟講，亦都好似《~Silencio…Shh》嘅Level Up版；而製作團隊中，有成員嘅母語係西班牙語，所以會大家一齊寫歌，一齊改啲英文歌詞，體驗好特別，之後我再一一教大家，其實我唱緊乜。」而在MV中，Marf今次更大玩「戲味」，除找來多位演員參與演出，她更一人分飾兩角，實行挑戰演技。Marf表示：「同監製度咗個故事，仲搵咗幾個演員幫手，我就演兩個角色，一個係創意部嘅打工仔角色，另一個就係呢間公司嘅大客——熱狗店嘅Boss，我哋仲精心設計Boss造型，以黃、紅色配搭，好似一隻熱狗咁。」

此外，Marf將為英國殿堂級樂隊Coldplay香港巡唱擔任暖場嘉賓，問到Marf屆時會否演出 《To’pA’ti》？她指《To’pA’ti》希望將會是表演歌曲的其中一首，至於還會唱甚麼歌，Marf就大賣關子叫大家期待一下。