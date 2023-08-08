COLLAR成員Marf邱彥筒，繼早前推出首支個人單曲《*~Silencio…Shh》後，再推出年度第二首單飛作品《fOoL##》，新歌注入不少個人元素，包括MV構思、服飾等，不過最叫Marf感興奮，莫過於她專誠找來陳蕾為歌曲作詞，促成二人首度合作。

《fOoL##》顧名思義是蠢人，原來Marf希望透過歌曲宣揚「儍人是福」的訊息，以簡單的方式得到快樂，Marf表示：「其實今次idea係點嚟呢？我有一個好鍾意嘅外國女歌手Madison Beer，佢有首歌都係叫《Fools》，但佢首歌係講愛情上愚蠢嘅人，而我今次構思呢首歌，一來係出於私心我鍾意佢首歌，二來係我生活、想法及價值觀愈來愈變得儍子嘅方式，即係有啲嘢睇到扮睇唔到，令到自己過得好啲，亦係令自己更加快樂嘅方法，所以好想透過歌曲宣揚呢種生活態度。」