Marf@COLLAR新歌MV與魏浚笙Jeffrey玩曖昧 愛倒吊威也腦充血：感覺好熱血(有片)

Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey擔任男主角。

COLLAR成員邱彥筒(Marf)，昨日(17日)推出本年度首支個人單曲《TXT or CALL》，內容講述一對處於曖昧狀態的男女，不過男方態度卻忽冷忽熱，對女方訊息時而回覆，時而不回覆，令對方感覺「囉囉攣」，刻劃出現今社會部分男女的戀愛態度。為了迎合歌曲主題，Marf更親自邀請好友Jeffrey魏浚笙擔任MV男主角Jeffrey更一反固有的陽光男孩形象，演繹對另一半忽冷忽熱的「bad boy」。

Jeffrey 天生麗質做 bad boy Marf與Jeffrey同為時尚品牌寵兒，二人不時雙雙出席活動，不過論到拍MV，二人卻是首次合作。問到Marf為何會邀請Jeffrey做今次MV男主角？她表示：「之前為品牌一齊影相，見到我哋出嚟效果好有趣，同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺；加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『bad boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」身旁Jeffrey聞言即沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『bad boy』！」

「欲拒還迎」夠屈機 Jeffrey戴上唇環以野性造型做「bad boy」，高呼好玩：「演『bad boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。」Jeffrey續說，MV中的角色完美演繹「欲拒還迎」：「呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」 Jeffrey問到Marf若跟對象暖昧中，會喜歡對方 TXT 定 CALL她，Marf指：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」此外，Marf透露今年焦點會集中團隊為主，個人上預計會出兩首單飛歌曲。