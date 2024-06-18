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娛樂
2024-06-18 12:00:00

Marf@COLLAR新歌MV與魏浚笙Jeffrey玩曖昧 愛倒吊威也腦充血：感覺好熱血(有片)

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Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey擔任男主角。

Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey擔任男主角。

COLLAR成員邱彥筒(Marf)，昨日(17)推出本年度首支個人單曲《TXT or CALL》，內容講述一對處於曖昧狀態的男女，不過男方態度卻忽冷忽熱，對女方訊息時而回覆，時而不回覆，令對方感覺「囉囉攣」，刻劃出現今社會部分男女的戀愛態度。為了迎合歌曲主題，Marf更親自邀請好友Jeffrey魏浚笙擔任MV男主角Jeffrey更一反固有的陽光男孩形象，演繹對另一半忽冷忽熱的「bad boy」。

Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey擔任男主角。 Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey演壞男孩，男人大玩曖昧。 Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey演壞男孩，男人大玩曖昧。 Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey演壞男孩，男人大玩曖昧。 Marf新歌《TXT or CALL》MV找來Jeffrey演壞男孩，男人大玩曖昧。

Jeffrey天生麗質做bad boy

MarfJeffrey同為時尚品牌寵兒，二人不時雙雙出席活動，不過論到拍MV，二人卻是首次合作。問到Marf為何會邀請Jeffrey做今次MV男主角？她表示：「之前為品牌一齊影相，見到我哋出嚟效果好有趣，同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺；加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『bad boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」身旁Jeffrey聞言即沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『bad boy』！」

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JeffreyBB在Marf新歌MV化身忽冷忽熱壞男孩。 Jeffrey換上野性型造，在Marf新歌MV《TXT or CALL》化身忽冷忽熱壞男孩。

「欲拒還迎」夠屈機

Jeffrey戴上唇環以野性造型做「bad boy」，高呼好玩：「演『bad boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。」Jeffrey續說，MV中的角色完美演繹「欲拒還迎」：「呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」

Jeffrey問到Marf若跟對象暖昧中，會喜歡對方 TXT CALL她，Marf指：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」此外，Marf透露今年焦點會集中團隊為主，個人上預計會出兩首單飛歌曲。

Marf以不同造型拍新歌《TXT or CALL》MV。 Marf以不同造型拍新歌《TXT or CALL》MV。 Marf以不同造型拍新歌《TXT or CALL》MV。 Marf以不同造型拍新歌《TXT or CALL》MV。 Marf在新歌《TXT or CALL》MV倒吊威也，她形容腦充血的感覺好熱血。 Marf在新歌《TXT or CALL》MV倒吊威也，她形容腦充血的感覺好熱血。

倒吊威也唔辛苦

MV中，Marf除了以多個造型示人外，亦「瞓身」吊威也倒吊上陣，Marf指：「我同導演有共識營造 fall with someone (愛上人)感覺，用威也倒吊來呈現係最靚，導演有問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀，我唔介意辛苦，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威也，感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血，好正。」

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