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娛樂
2023-09-15 10:23:50

Marf@COLLAR紐約睇騷搵Evan Mock集郵 讚隊長Gao有時尚觸覺

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Marf@COLLAR 往紐約睇時裝騷。

Marf@COLLAR 往紐約睇時裝騷。

香港女團COLLAR成員Marf邱彥筒，日前獲邀請衝出亞洲，遠赴紐約出席時裝周活動，此行對Marf可謂滿載而歸，既趁空檔與身邊團隊策劃「小旅行」遊紐約，而且在活動上又成功跟多位國際星級藝人「集郵」，當中包括有新版《Gossip Girl》的Evan Mock、《雙層公寓：夏威夷》的Lauren Tsai及台灣藝人Kiwi Lee李函等，難怪Marf提及此行即表現雀躍。

Marf與《雙層公寓：夏威夷》的Lauren Tsai合照。 Marf與新版《Gossip Girl》的Evan Mock合照。 Marf與台灣藝人Kiwi Lee李函合照。

把握時間策劃「小旅行」

Marf自言讀書時已十分喜歡扮靚、化妝及衣著配搭，但卻沒有特別風格，主要潮流興甚麼便穿甚麼，但入行後，她遇上不同的stylist，在對方身上學到很多時尚穿配，令Marf對衣著開始講究；對於首次衝出亞洲出席時裝騷，Marf表示既興奮又緊張：「好榮幸有今次機會，真係好緊張，因為所有嘢都嚟得好緊湊，而且又係第一次，多謝團隊嘅幫忙，雖然個Show比我想像中時間較短，但景觀十分靚，日落配藍海，每一位喺我面前行過嘅模特兒、每一套衫都好正。」問到Marf覺得COLLAR隊中哪位成員最有時尚觸覺？Marf指：「如果偏向我鍾意口味嘅，會係Gao(沈貞巧)，有機會好希望同佢旅行，然後可以交換衫着。」

 

此行到埗後，Marf即跟團隊把握時間策劃「小旅行」，極速遊覽過後，她在活動上又與台灣藝人Kiwi Lee李函並坐，Marf說：「Kiwi 拍嘅片我一直都有睇，之前喺韓國活動認識佢，今次又見到佢，十分開心，而且喺活動又見到Evan Mock、Lauren Tsai，可以同到佢哋影合照，感覺好有趣，之前喺電視見到佢哋，而家喺真實見到，眼對眼say hi。」

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