女團COLLAR成員Marf(邱彥筒)於聖誕假期大玩cosplay,選了現正上映的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)的女主角的造型,束著小辮子的Marf不但全藍色臉裝和面紋,連上身都塗藍,連花紋、指甲都一絲不拘,非常認真。作為跳唱女團一員,Marf更騷舞姿,拍片模仿Netflix熱播劇集《Wednesday》女主角在舞會大跳「Wednesday dance」的片段,維肖維妙。隊友Candy、芯駖、Winka都紛紛留言讚好,Winka和旨呈直指「大癲」,網民封她為「阿凡筒」,更關心她要花多少時間落妝。