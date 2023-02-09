首次出埠參與時尚品牌活動的Marf，透露出發前一晚興奮致徹夜難眠：「好緊張，好驚帶漏嘢！實在太驚喜，始終第一次出埠進行呢類活動，好感恩所有嘢都安排好齊全，團隊亦對我照顧周到。」雖然此行短暫，但Marf能夠衝出香港，到外地出席活動，跟不同背景、不同國家、不同單位的人溝通，絕對是擴濶眼界，Marf亦透露為了今次旅程，事前做足準備，重溫了過往曾經有興趣的韓文。

探Candy Day班齊消夜

此行最叫Marf感興奮，莫過於跟一眾韓國藝人同場，過往曾是韓劇迷的她大叫感覺夢幻，Marf表示：「以前好鍾意睇韓劇，呢一、兩年少睇咗，不過現場韓國演員演嘅作品，我都有追過，能夠見到佢哋，感覺好特別，因為韓劇對於我同好多人嚟講，都係好夢幻世界，能親眼見到佢哋，感覺好似好唔真實咁，但同時又真實得好緊要。」而云云韓國藝人當中，Marf表示最希望跟朴寶劍合作，她說：「留意咗佢好耐，由佢做模特兒工作、唱歌演出、跳舞演出、劇集，全部都有睇，以前我好鍾意佢，知道佢工作態度好有禮貌，好有風度、專業，好值得學習，希望首先可以同佢拍戲，然後同佢一齊影相，跟住再同佢一齊唱歌跳舞，雖然跳舞唔係佢主線，但佢跳舞係好得意。」